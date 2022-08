Nella cornice del festival del cinema per ragazzi, Cial ha premiato una pellicola che, sullo sfondo della splendida natura di un’isola croata, narra una vicenda di crescita personale

È una co-produzione del 2022 tra Croazia, Slovacchia, Serbia e Bulgaria il film vincitore del Premio Cial per l’Ambiente al Giffoni Film Festival di quest’anno, premio ufficiale istituito con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica e giunto ormai alla sua diciottesima edizione, rappresentato dal Grifone in alluminio riciclato.

“How i learned to fly", del regista Radivoje Andrić, è un lungometraggio presentato al festival del cinema per ragazzi più importante al mondo nella categoria Elements +10.

Fra i partner del Giffoni Film Festival, CIAL è il più longevo e di sicuro il primo e più accreditato partner ambientale. Grazie a questa duratura amicizia, il festival ha iniziato, ormai 20 anni fa, un percorso ambientale che oggi appare maturo e ricco di iniziative.



La motivazione del premio

Il Premio Cial per l’Ambiente quest’anno viene assegnato a un lungometraggio che parla di famiglia e sentimenti ritrovati, con la natura che fa da sfondo a una storia commovente e attuale. Nonostante il focus del film non sia strettamente quello ambientale, il Premio Ambiente viene riconosciuto a questo film perché esalta l’evidente rapporto d’amore, di libertà e spensieratezza che la protagonista Sofija vive con il mare dell’isola croata che l’accoglie, protettiva e generosa, aiutandola e sorreggendola negli anni forse più complicati della vita di una giovane donna.