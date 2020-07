Per il prossimo triennio Giorgio Quagliuolo rappresenterà le aziende trasformatrici di materie plastiche. Prende il posto di Antonello Ciotti

Giorgio Quagliuolo è, di nuovo , il nuovo presidente di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Per il prossimo triennio Quagliuolo rappresenterà le aziende trasformatrici di materie plastiche mentre Antonello Ciotti, presidente in uscita e rappresentante dei produttori di materia prima, resta nella squadra con la funzione di vice presidente.



Quagliuolo, spiega una nota, ha appena lasciato la presidenza di Conai per tornare a guidare il Corepla, dopo i due mandati portati a termine nel 2007-2010 e 2013-2016. Imprenditore del settore plastica, fondatore e attuale presidente di Sicon, azienda di famiglia che produce preforme in Pet per il settore bibite e acque minerali, e presidente di Federazione Gomma Plastica, Quagliuolo ha ricevuto di recente anche la nomina a responsabile del gruppo tecnico Ambiente di Confindustria.



"Il riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica pone l'Italia fra le eccellenze europee e genera un circuito virtuoso per l'economia del Paese e per la tutela dell'ambiente - afferma Quagliuolo - ; continueremo a lavorare in sinergia con cittadini, imprese e istituzioni per diffondere il valore sociale della sostenibilità ambientale e sviluppare nuove tecnologie per il riciclo".