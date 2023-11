Appuntamento alla Fiera di Rimini dal 7 al 10 novembre. In sintesi gli eventi in programma di Conai, Comieco, Corepla e Ricrea, Biorepack, i rifiuti tessili urbani, Assofermet, Assoarpa e altri

Si apre Ecomondo la fiera internazionale dell’Ieg sulla green e circular economy che si svolge fino al 10 novembre a Fiera di Rimini, e come ogni anno sono numerosissimi gli appuntamenti, a cominciare dagli Stati Generali della green economy. A seguire una breve selezione dal mondo dei consorzi degli imballaggi e non solo.



Gli appuntamenti Conai

Come sempre sarà presente al padiglione B1 un’area dedicata al sistema Conai.

Martedì 7 novembre 14,30 in Sala Ravezzi 2 – Hall Sud verrà presentato il dodicesimo rapporto banca dati Anci-Conai a cura di Anci. Sempre allo stesso orario (14,30 Sala Cedro Pad.7 – Hall Ovest) verrà consegnato il Premio Emas 2023 a cura di Ispra. Tornano anche gli Stati Generali della Green Economy con i suoi consueti approfondimenti: per l’economia circolare il 7 novembre si terrà l’incontro “Gli indicatori della circolarità per migliorare e misurare i tassi di circolarità nelle imprese” (Sala Neri 1 Hall Sud, ore 15).

Mercoledì 8 novembre (ore 10, – Sala Ravezzi 1 – Hall Sud)si terrà il convegno “il Pnrr e l’economia circolare”, a cura di Cts Ecomondo, Ispra, Ministero dell’Ambiente, Confindustria. Mentre alle 14,30 all’ Agorà Stand Conai – Pad.B1 Spazio 110-214 verrà presentato il nuovo report di sostenibilità Conai 2023 a cura di Conai in collaborazione con Ricicla Tv.

Venerdì 10 novembre (Sala Ravezzi 1, ore 12,45) ) verranno premiati i vincitori della prima edizione del Bando Conai per Tesi di laurea sull’economia circolare Lingua, in collaborazione con Enea.



Gli appuntamenti Comieco

Numerosi sono anche gli eventi organizzati dai diversi consorzi Conai. Per quanto riguarda Comieco, martedì 7 novembre alle 15,30 ci sarà l’inaugurazione del Paper District al pad. B2, il distretto espositivo organizzato in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima. Alle 17 si terrà invece il convegno “Tracciabilità digitale della filiera cartaria - prima sperimentazione progetto pilota RFID” sempre al Paper District . Mercoledì 8 all’Agora Conai (B1) appuntamento alle 11 con l’incontro “Cartoni per bevande e altri compositi: dove li butto?”, mentre giovedì 9 al Paper District, alle 10, “Economia Circolare nell'Industria della Ristorazione: il caso McDonald's” e alle 11 “Osservatorio Internazionale Maceri: prospettive per il riciclo di carta e cartone”.



Gli appuntamenti Corepla

Corepla organizza l’8 novembre l’incontro “Il riciclo dell'EPS: un'opportunità per l'economia circolare” (16,30); il 9 novembre “La raccolta selettiva delle bottiglie in Pet tra esperienze e innovazione”(ore 12); il 10 “La complementarietà del riciclo degli imballaggi in plastica: buone pratiche a confronto” (ore 12). Infine, Corepla parteciperà anche all'evento "Rigenerazione degli imballaggi industriali: qualità del prodotto e tutela dell'ambiente e della salute", organizzato da Firi venerdì 10 novembre dalle ore 11 alle 12.



Gli appuntamenti Ricrea

L’appuntamento con Ricrea è invece per il convegno "Acciaio: transizione ecologica tra materie prime, mercato e Cbam", organizzato da Siderweb e Ricrea. Si terrà giovedì 9 novembre (Pad. B1 stand 211-410).



Gli appuntamenti Cial

Cial e Sisifo presentano il 7 novembre all’Agorà Conai pad.B1 ore 16,30) “The Ecology of Francesco: percorsi di Ecologia Integrale Istituzioni, imprese ed enti ecclesiastici verso una transizione ecologica”. Aprirà i lavori Giuseppina Carmineo direttore generale Cial.



Gli appuntamenti Biorepack

Tra i vari appuntamenti previsti nell’ambito della manifestazione, il consorzio Biorepack ha organizzato in collaborazione con Assobioplastiche un convegno dal titolo “Imballaggi in bioplastica compostabile e sistema di raccolta della Forsu: un circolo virtuoso”. Per l’occasione verranno messe a confronto le diverse esperienze a due anni dalla firma della convenzione Anci. L’incontro è previsto per il 9 novembre alle 10,30 presso l’Agorà Conai al Padiglione B1. Interverranno tra gli altri Marco Versari, presidente di Biorepack, Luca Bianconi, presidente di Assobioplastiche, Franco Bonesso di Anci, Danilo Vismara di Amsa, Maria Grazia Interdonato di Messina.



La filiera dei rifiuti tessili urbani

Unirau (l’Associazione delle aziende e delle cooperative che svolgono le attività di raccolta, selezione e valorizzazione della frazione tessile dei rifiuti urbani) e Ariu (l’Associazione dei recuperatori indumenti usati) annunciano che sarà presente a Ecomondo, la manifestazione per la transizione ecologica in programma dal 7 al 10 novembre presso la fiera di Rimini, uno spazio espositivo e dimostrativo interamente dedicato alle attività di gestione dei rifiuti tessili urbani. Presso lo stand 113-308 del padiglione B3, sarà possibile partecipare a visite guidate per osservare da vicino e capire come si raccoglie, seleziona e valorizza questa importante frazione delle raccolte differenziate urbane, obbligatoria in Italia dal 1° gennaio 2022 e in attesa della prossima introduzione del regime di EPR (Responsabilità Estesa dei Produttori). Il processo parte dal contenitore della raccolta differenziata dove i rifiuti tessili vengono conferiti, per poi passare alle parti di impianto di trattamento e valorizzazione degli scarti, fino ai prodotti pronti per il riuso e ai materiali destinati al riciclo ottenuti dalla selezione delle raccolte differenziate.



Assofermet presenta studio su impianti di recupero di rottami metallici

Assofermet parteciperà a Ecomondo presentando uno studio di settore sui rottami ferrosi e non ferrosi realizzato in collaborazione con Cerved. Il focus della presentazione sarà l’analisi degli impianti di recupero di rottami metallici e di autodemolizione. Quanti impianti sono presenti in Italia? Quali sono le dimensioni delle imprese? Qual è il loro fatturato complessivo? Questi e molti altri temi verranno approfonditi nel convegno di presentazione dello studio, in programma giovedì 9 novembre dalle ore 10 alle ore 12. Appuntamento presso la sala Ariminum – Circular Economy Area del padiglione D1, dove esponenti di Assofermet e di Cerved esporranno i principali risultati della ricerca.



Il premio alle Comunità Forestali

Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, e Legambiente premiano le Comunità Forestali Sostenibili 9 novembre ore 16 Agorà Augusto - Bioeconomy (Pad. D1).

Giunto quest’anno alla quinta edizione, il premio intende valorizzare progetti e percorsi che perseguono la creazione di valore, il mantenimento e il miglioramento della qualità delle foreste e del territorio montano, e dei servizi ecosistemici che forniscono al territorio e all’uomo.

Il premio viene assegnato a proprietari o gestori forestali, pubblici o privati, operatori delle filiere dei prodotti e servizi forestali e montani e professionalità che si occupano di comunicazione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Ecomondo, Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), Fondazione Edoardo Garrone e Uncem (Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane).



Assoarpa

AssoArpa parteciperà attivamente con l’organizzazione di alcuni eventi. Mercoledì 8 novembre (ore 9,30 – 17,30, Agorà Tiberio – Water Cycle Area, pad. B8) si terrà il convegno “The challenges of the revised Urban WasteWater Treatment Directive”, a cui parteciperà la direttrice generale di Arpa Friuli Venezia Giulia Anna Lutman. Giovedì 9 novembre (ore 10 – 18, Agorà Tiberio – Water Cycle Area, pad. B8) si terrà il convegno “Availability and safety of fit-for-purpose water resources within the changing climate framework” (visualizza il programma). Tra i relatori, il presidente AssoArpa Giuseppe Bortone, il direttore generale di Arpa Toscana Pietro Rubellini e il direttore generale di Arpa Piemonte Secondo Barbero.

Venerdì 10 novembre (ore 10 – 13, Agorà Tiberio – Water Cycle Area, pad. B8) si terrà il convegno “Infrastructure and solutions to optimize the sea- and fresh-water interface by bridging SDGs 6 and 14. Source to sea approach, saline water and intrusion management, desalination and bathing water safeguard” (visualizza il programma), a cui parteciperà il presidente AssoArpa Giuseppe Bortone.

Il presidente AssoArpa Bortone interverrà inoltre alla sessione speciale “Conferenza nazionale della qualità dell’aria”, nell’ambito degli Stati generali della Green economy (martedì 7 novembre, ore 15 – 17,30, Sala Neri 2 – Hall Sud).



Altri eventi e altre idee

Lucart (stand B2/109) presenta gli sviluppi del progetto Econatural dedicato al riciclo di cartoni per bevande di tipo Tetra Pak.

Cic su compostaggio, digestione anaerobica e fertilizzanti da fanghi di depurazione: mercoledì 8 novembre (ore 10-13 sessione plenaria; ore 14-18 sessione tecnica) presso Agorà Augusto - Bioeconomy Area - PAD. D; giovedì 9 novembre (ore 10-13) presso Agorà Augusto - Bioeconomy (Area PAD. D1): Fertilizzanti da fanghi di depurazione: produzione, qualità e impiego; giovedì 9 novembre (ore 9,30 - 11) presso Sala Mimosa (pad. B6): Energie circolari 2.0: Materia ed energia per la decarbonizzazione. La sfida del Pmiec; giovedì 9 novembre (ore 14,30 - 17) presso Sala Ravezzi 2 Hall Sud: the states general for soil health – 2nd edition. Sustainable carbon cycles – Healthy soils for a climate-neutral economy. Lo stand Cic è nell’Area Bioraffineria Cic - Padiglione D3, Stand n. 206 – 307.

RDM Group terrà un workshop dal titolo “La transizione ecologica in chiave di prodotto e di processo all’interno della filiera del cartoncino. Il caso RDM Group”, che avrࠬuogo giovedì novembre alle 14 presso il Paper District - Workshop Area pad. B2.

Alia Servizi Ambientali, Revet ed Estra partecipano, per la prima volta in forma congiunta. Lo stand congiunto delle tre società rappresenterà la nascente multiutility toscana che, attraverso il claim “Dalla Toscana la multiutility di territori”, vuole portare all’attenzione il suo impegno in termini di vicinanza ai cittadini, salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile.