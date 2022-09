Organizzato da CONAI, il corso sulla gestione dei rifiuti si rivolge a giovani fino ai 30 anni

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Corso “Green Jobs 2022: gestione dei rifiuti tra legge e tecnica” organizzato da CONAI, Consorzio Promos Ricerche – cui aderiscono l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e l’Università degli Studi del Sannio, oltre al CNR e al CEINGE – Scuola di Governo del Territorio e ReteAmbiente Formazione.

Il percorso formativo

Attraverso questo percorso formativo, che vede il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, CONAI ed i promotori intendono contribuire allo sviluppo di competenze e opportunità professionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti tecnologici, scientifici ed economici della gestione, trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti, quali in particolare gli imballaggi, al fine di favorire l’inserimento professionale di giovani laureati nei settori della green economy. Il Corso si terrà in modalità e-learning, in diretta e da remoto ed è aperto a 80 partecipanti a titolo completamente gratuito. Il percorso formativo si svolgerà sarà composto da 24 moduli di 90 minuti ciascuno. Le lezioni inizieranno lunedì, 10 ottobre 2022 dalle 16,00 alle 17,30 e dalle ore 17,45 alle 19,15 e termineranno lunedì, 7 novembre 2022, secondo il calendario presente nel bando. A conclusione del Corso, i partecipanti che avranno seguito in diretta almeno il 75% complessivo dei relativi moduli saranno ammessi ad una prova finale di verifica dell’apprendimento effettuata attraverso un test a risposta multipla. Ai partecipanti che avranno superato detta prova finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso formativo “Green Jobs 2022: gestione dei rifiuti tra legge e tecnica” rilasciato congiuntamente da CONAI e dai promotori.

Come fare

Possono presentare domanda di ammissione al Corso tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano compiuto i 30 anni di età; abbiano la cittadinanza italiana, o quella di uno degli stati membri dell’Unione Europea; siano residenti in Campania; siano in possesso di almeno di una laurea triennale o magistrale (o equivalente) nei settori delle scienze biologiche, mediche e farmaceutiche, dell’ingegneria, dell’architettura, dell’economia, della giurisprudenza, delle scienze fisiche e chimiche, delle scienze agrarie, forestali e ambientali, della geologia. La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2022. Per consultare il Bando e per iscriversi: https://www.promosricerche.org/forma...