Lo si legge nel rapporto di Fise Unicircular (e della Fondazione sviluppo sostenibile); tengono i “domestici”, cala l’organico per lo stop a ristorazione e turismo

L'emergenza sanitaria ha avuto effetti anche sulla gestione dei rifiuti, ma il sistema è riuscito a tenere, evitando crisi, mostrando capacità di adattamento e continuando a garantire le diverse fasi di raccolta, trattamento e riciclo. È questo il quadro dipinto dal rapporto di Fise Unicircular (Unione imprese economia circolare) e della Fondazione sviluppo sostenibile “L'Italia del riciclo 2020”.



Il calo delle isole ecologiche

Nel 2020 - viene spiegato nel documento - sono aumentate le raccolte differenziate domestiche degli imballaggi, mentre hanno registrato un brusco calo quelle delle isole ecologiche (in particolare i rifiuti elettrici ed elettronici) e quelle legate alle attività industriali e commerciali; ed è per questo che le imprese, "per centrare gli obiettivi di economia circolare fissati a livello europeo", chiedono una "semplificazione amministrativa e normativa e misure di sostegno al mercato dei prodotti riciclati, da attivare anche sfruttando i fondi che arriveranno nei prossimi mesi con il piano Next generation Eu". Il mercato viaggia con il freno a mano tirato per le materie prime e per gli investimenti. In particolare, l'impatto Covid-19 - in base all'indagine condotta tra settembre e ottobre 2020 - ha permesso la tenuta della raccolta differenziata degli imballaggi domestici; mentre sono diminuiti l'organico (del 15%) per il crollo della ristorazione e del turismo, i rifiuti speciali di origine industriale, delle costruzioni e del commercio. Tra marzo e maggio "il 53% degli intervistati ha riscontrato riduzioni significative delle raccolte differenziate, superiori al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019".



Raccolta e sbocchi

Nell'andamento delle raccolte delle filiere, sommando i dati dei primi quattro mesi del 2020 - compresi i due mesi di lockdown - si è registrato rispetto allo stesso periodo del 2019 un incremento di oltre il 7% della differenziata dei rifiuti d'imballaggio domestici anche per l'aumento del commercio online: più 5-6% per vetro e plastica, più 10% per carta e acciaio. Riduzioni importanti (più del 10%) per le filiere collegate alle isole ecologiche, tipo Raee e imballaggi in legno, e per le attività industriali e commerciali. Le ripercussioni più pesanti si sono registrate sulla riduzione degli sbocchi esteri, come chiusure e rallentamenti doganali, e di quelli nazionali; cosa che ha determinato "un crollo della richiesta di materie prime riciclate e una maggiore competizione da parte delle materie prime vergini".



Riciclo

Per quanto riguarda le filiere del riciclo nel 2019, con gli imballaggi si è mantenuto "un buon andamento: 9,6 milioni di tonnellate avviate a recupero di materia (più 3%) e un tasso di riciclo al 70% sull'immesso al consumo". I tassi di recupero dei rifiuti d'imballaggio si sono assestati su livelli di avanguardia in Europa: carta (81%), vetro (77%), plastica (46%), legno (63%), alluminio (70%), acciaio (82%). Ancora non arrivano agli obiettivi europei, la raccolta dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) al 38% (in crescita del 10%) con l'obiettivo al 65% per il 2019; stesso discorso vale per la raccolta delle pile. In crescita la filiera dei rifiuti tessili (più 10% della differenziata), quella dei rifiuti da costruzione e demolizione (tasso di recupero al 77%), gli oli minerali (raccolta al 47%) e gli oli vegetali esausti (riciclo a più 9% rispetto al 2018). In crescita anche il recupero della frazione organica (più 7,5%). Per quanto riguarda gli pneumatici fuori uso, la raccolta ha raggiunto l'obiettivo nazionale, avviando a recupero di materia 151mila tonnellate, e a recupero energetico 116mila tonnellate.