L’Italia con un tasso di circolarità di materiali utilizzati provenienti da materiali riciclati al 20% duplica la media europea dell’11,8% e si colloca nella classifica Ue seconda solo ai Paesi Bassi, dove il 30,6% dei materiali complessivamente utilizzati proviene dal riciclo. È quanto emerge dai “dati sul tasso di utilizzo dei materiali di riciclo” pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue, il cui comunicato presenta una serie di risultati tratti dall’articolo più approfondito “Statistics Explained” sul tema dell’economia circolare. Occupano gli ultimi posti di questa particolare classifica Romania (1,3%), Irlanda (2,3%) e Finlandia (2,4%).



I motivi di un successo

L’indicatore in questione prende il nome di “tasso di utilizzo dei materiali riciclati” o “tasso di circolarità”, e misura l’apporto dei materiali riciclati nel complesso dei materiali utilizzati ogni anno. Rispetto al 2022, il tasso di circolarità è aumentato di 0,3%, diventando così la quota più alta registrata finora.

Il successo italiano, secondo l’annuale rapporto curato dal Circular Economy Network in collaborazione con Enea, è dovuto soprattutto all’efficienza nel riciclo degli imballaggi: 71,7%, 8% in più della media Ue27 (64%). Approfondendo le tipologie di materiali esaminati, il tasso di circolarità a livello Ue è stato più elevato per quanto riguarda i minerali metallici, con il 24,7% di materiali riciclati (+2,2% rispetto al 2022), seguiti dai minerali non metallici con il 13,6% (+0,3%), la biomassa con il 10,1% (+ 0,7%) e i materiali energetici fossili con il 3,4% (+0,6%). Il piano d’azione per l’economia circolare del 2020 mira a raddoppiare il tasso di utilizzo dei materiali circolari dell’Ue entro il 2030, per raggiungere il 23,2%.



