Era stata a capo della Direzione Rifiuti del Dipartimento Tutela ambientale del Comune di Roma. Ha assunto il nuovo incarico all’inizio di settembre

Laura D’Aprile guiderà la Direzione generale per l’Economia circolare (Eci) del ministero dell’Ambiente. In precedenza (da gennaio 2018), D’Aprile era stata a capo della Direzione Rifiuti, risanamenti e inquinamenti del Dipartimento Tutela ambientale del Comune di Roma, incarico che ha lasciato per fare ritorno al ministero guidato da Sergio Costa.

Complessivamente erano arrivate 23 candidature, fanno sapere dal ministero. Una commissione presieduta da Carmela Decaro ha poi selezionato cinque curriculum per la selezione finale al termine della quale, a giugno, la scelta è ricaduta proprio su D’Aprile. A luglio è stato firmato il Dpcm di nomina e successivamente, ad agosto, la Corte dei Conti ha registrato gli atti, prima dell’entrata in servizio la settimana scorsa.

Con questa nomina viene ultimato il complessivo riassetto del Minambiente realizzato in due fasi. Al dicastero sono nati due dipartimenti focalizzati rispettivamente sugli aspetti di tutela e salvaguardia ambientale e sulle politiche di transizione ecologica.