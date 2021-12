I dati di pre-consuntivo di MECS-Centro Studi Amaplast fanno segnare 4,35 miliardi di euro, con un significativo +11,5% rispetto al 2020

Il preconsuntivo elaborato da MECS-Centro Studi Amaplast restituisce indicatori in crescita a doppia cifra nel 2021 per il settore delle macchine, attrezzature e stampi per plastica e gomma.“Secondo le nostre stime - dichiara il Presidente Dario Previero - , a fine 2021 la produzione dovrebbe riportarsi a un soffio dal livello pre-pandemico, ovvero a 4,35 miliardi di euro, con un significativo +11,5% rispetto al 2020.”



Crescono mercato interno ed export

A trainare il recupero del Made in Italy di settore è in primo luogo il mercato interno, che si ritiene chiuderà l’anno con una progressione di quasi quindici punti, fino a un valore di 1,35 miliardi. In base alla più recente indagine congiunturale, riferita ai primi nove mesi dell’anno in corso, l’incremento delle commesse dei clienti italiani riguarda soprattutto i macchinari e gli impianti completi. Decisivo anche il traino delle esportazioni, che dovrebbero toccare nuovamente quota 3 miliardi, influenzando positivamente anche il saldo commerciale. Del resto, 8 dei primi 10 Paesi di destinazione dell’export italiano di settore, che insieme assorbono quasi il 60% del totale, mostrano una domanda in forte crescita, con incrementi dal +17% della Polonia al +83% della Cina. Gli ordini raccolti nel gennaio-settembre, sia presso i clienti italiani sia all’estero, assicurano una produzione per sei mesi e riguardano nuovamente in maggiore misura le macchine; il segmento dei ricambi, pur con segno positivo, appare invece meno dinamico. Sul fronte delle applicazioni, non sorprende osservare una richiesta di tecnologia più sostenuta e continua da parte dell’imballaggio e del medicale mentre edilizia e automotive mostrano una velocità più moderata.



Superati i livelli pre-crisi

“Naturalmente” ricorda Previero “i diversi fattori di instabilità che si sono manifestati e anche aggravati nel corso dell’ultimo anno - dal prezzo delle materie prime al difficile reperimento della componentistica, dall’incremento della bolletta energetica e dei costi dei trasporti fino alle restrizioni alla mobilità delle persone - risultano ancora irrisolti e continuano a preoccupare le aziende”. Il deciso recupero messo a segno nel corso del 2021 - che peraltro aveva preso slancio già nell’ultima parte del 2020 - consente però di ipotizzare il superamento dei livelli pre-crisi entro il prossimo anno. “Questo a conferma della forte capacità di reazione e innovazione delle aziende del settore, che deriva tipicamente dalla loro flessibilità. A fronte delle sfide poste dal contesto e dai mercati, le imprese hanno ancora una volta saputo sviluppare soluzioni su misura in termini di contenuti tecnologici, sostenibilità ed efficienza.”