I consorzi Corepla e Conai si uniscono alle associazioni Unionplast e Ippr. Si punta tra l’altro a un nuovo schema di certificazione per attestare la riciclabilità degli imballaggi in plastica

I consorzi Corepla e Conai e le associazioni Unionplast e Ippr si alleano per una plastica sempre più riciclabile: hanno istituito un nuovo schema di certificazione per la riciclabilità degli imballaggi in plastica che stabilisce un reciproco supporto per le attività di divulgazione di buone pratiche di sostenibilità ed economia circolare. Lo rendono noto in un comunicato congiunto i principali attori della filiera della trasformazione e del riciclo delle materie plastiche.



Cosa prevede l’intesa

Alla base dell'intesa, spiega la nota, "c'è la consapevolezza che solo rafforzando la collaborazione tra tutti i soggetti che si occupano di recupero, riciclo e riciclabilità dei rifiuti di imballaggi in plastica, si possa creare maggiore valore per le imprese e le persone promuovendo, contestualmente, una più ampia partecipazione di tutti gli stakeholder". Per la realizzazione dell'economia circolare è infatti fondamentale coinvolgere consumatori, imprese, scuole, istituzioni e centri di eccellenza. La nota ricorda che la proposta di nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi prevede che nel 2030 possa essere commercializzato solo packaging riciclabile.



Schema di certificazione

La sinergia sarà finalizzata alla creazione di un nuovo schema di certificazione per attestare la riciclabilità degli imballaggi in plastica e un’azione di maggiore coordinamento e supporto per le attività di divulgazione scientifica, culturale e di ricerca per la diffusione di buone pratiche di sostenibilità ed economia circolare. Gli esperti di Conai, Corepla, Unionplast e Ippr lavoreranno alla stesura di un disciplinare di certificazione, che si affianchi a strumenti nuovi o esistenti, per consentire alle aziende di raggiungere livelli sempre più alti di riciclabilità, come richiesto anche dalla proposta di nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, che prevede che nel 2030 possa essere commercializzato solo packaging riciclabile. Il disciplinare prevederà anche tutti i test di laboratorio necessari per verificare la conformità ai requisiti previsti.