È preferibile acquistare il cibo al supermercato o al bar solamente se servito in packaging di carta, meno se si trova in imballaggi in plastica. Lo rivela uno studio internazionale dell’Università di Bonn e del Centro Ricerche Jülich che ha coinvolto nella sola Germania 3mila cittadini, ai quali, come riporta ohga sono state mostrate nove diverse immagini di combinazioni di prodotti e imballaggi da giudicare.



Le tre immagini

Il team universitario ha presentato dunque tre immagini di confezioni di plastica tradizionale riciclabile, tre in bioplastica e tre in carta usate per contenere: frutti di bosco, burro oppure olio vegetale. Ogni persona doveva indicare quali erano i sacchetti più sostenibili e quali più consoni alla protezione dell'alimento. Quel che è uscito come risultato è che, ad esempio, i cittadini tedeschi possono considerarsi più sostenibili visto che in nessun caso è stato scelto un packaging di plastica. Infatti le confezioni in carta hanno ottenuto i punteggi migliori, superando quelle in bioplastica e in plastica tradizionale, che sono risultate le più scartate.

Ovviamente le opinioni e i sondaggi sugli imballaggi di plastica variano significativamente tra le diverse Nazioni del mondo. Ad esempio, in America Latina, il 93% degli intervistati ritiene importante avere un trattato globale sulla plastica, mentre in Europa e nella regione Asia-Pacifico questa percentuale è leggermente inferiore.



Lo studio https://www.sciencedirect.com/scienc...