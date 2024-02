Sette giorni di grandi eventi che coinvolgeranno istituti scolastici, associazioni di categoria, realtà culturali e sociali del territorio

Dall’8 al 14 aprile torna la Paper Week promossa da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Utilitalia. E quest’anno la Paper Week avrà per la prima volta una sua capitale: Salerno.

Una scelta che coniuga tradizione, innovazione industriale e buone pratiche: la città è perno del “distretto cartario” meridionale e modello virtuoso per la raccolta differenziata di carta e cartone al Sud.

Negli ultimi 10 anni, la raccolta dei materiali cellulosici nell’area meridionale del Paese è cresciuta del 70% con una media di circa 40.000 tonnellate l’anno. Un andamento positivo che Salerno rappresenta perfettamente: nel 2023 la raccolta media pro-capite di carta e cartone ha sfiorato i 50 kg, risultato che la pone di diritto tra le migliori città del Sud Italia.



Il programma

Saranno sette giorni di grandi eventi che coinvolgeranno istituti scolastici, associazioni di categoria, realtà culturali e sociali del territorio. In tanti hanno risposto, entusiasti, a questa chiamata per partecipare a questa imponente campagna su carta e cartone. L’Amministrazione comunale - coadiuvata dal prezioso lavoro svolto da Salerno Pulita - sta mettendo in campo tutte le strategie possibili e i controlli adeguati per rendere sempre più consapevole la collettività ad un corretto conferimento dei rifiuti. Eventi come questo, declinato in spettacoli, convegni, momenti di formazione e informazione, rappresentano una ulteriore occasione per incentivare alla raccolta differenziata della carta e cartone.

Protagonisti della Paper week saranno anche altre decine di realtà territoriali. Eventi, spettacoli, mostre e laboratori saranno infatti diffusi lungo tutto lo Stivale grazie ai Paperweeker: scuole, aziende, associazioni, designer e artisti (e non solo) animeranno il calendario della manifestazione con appuntamenti a tema carta e cartone. Per candidare la propria iniziativa ed entrare a far parte del palinsesto della Paper Week c’è tempo fino al 15 marzo.