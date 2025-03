Una nuova tassa sulla carta da imballaggio e sulle scatole di cartone per baguette e pasticcini ha suscitato la rabbia dei panettieri francesi.

Panettieri in allarme in Francia: nelle ultime settimane i fornai d’oltralpe hanno espresso la loro rabbia per una nuova tassa sul riciclo, che colpisce i fogli di carta e le scatole di cartone utilizzati per avvolgere baguette, pasticcini e torte. Per ogni cliente che si presenta alla cassa, infatti, devono ora pagare una tassa di 0,0075 centesimi. L'obiettivo – leggiamo su euro news - è contribuire ai costi di riciclo degli imballaggi e di ridurre i rifiuti, nel tentativo di proteggere l'ambiente.

In Francia, milioni di persone sono abituate a recarsi quotidianamente alla boulangerie di quartiere e a comprare la baguette o il croissant mentre si va al lavoro. Ma questo nuovo provvedimento potrebbe cambiare le cose.



La nuova tassa

La nuova tassa sugli imballaggi è stata concepita per semplificare questo complesso sistema amministrativo. Contributi simili sono stati introdotti per altre professioni, tra cui macellai e casari.

Ma i panettieri sostengono che questa tassa è un nuovo onere in un'economia già afflitta dall'aumento dei costi energetici e dall'inflazione sugli ingredienti di base, come la farina o lo zucchero. Dal 2022, il governo francese ha rilasciato diversi pacchetti di aiuti per aiutare i panettieri che hanno dovuto far fronte all'impennata dei prezzi dell'elettricità e del gas in seguito all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Per alcuni, questa tassa sugli imballaggi è semplicemente di troppo. "Questa è la goccia che fa traboccare il vaso", ha dichiarato Dominique Anract, presidente della Confederazione nazionale della boulangerie-patisserie francese, al quotidiano francese Le Figaro.