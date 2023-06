Il neopresidente è responsabile della Business Unit Elastomeri di Versalis, società chimica di Eni

Giovanni Cassuti è il nuovo Presidente di Corepla per il prossimo triennio. Cassuti, che prende il testimone da Giorgio Quagliuolo, è stato eletto dal nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio, al termine dell'Assemblea annuale tenutasi a Milano, in rappresentanza delle aziende trasformatrici di materie plastiche.



Il curriculum

Vicentino, classe '65, Cassuti è responsabile della Business Unit Elastomeri di Versalis, società chimica di Eni, dove svolge un ruolo centrale nel piano strategico dell'azienda gestendo una rete di vendita internazionale, la produzione di quattro stabilimenti europei, oltre allo sviluppo della joint venture con Lotte Versalis sugli Elastomeri in Corea del Sud. Dopo un periodo trascorso nel campo della ricerca universitaria è stato Amministratore Delegato della società Dunastyr, azienda controllata da Polimeri Europa (ora Versalis) in Ungheria, rientra in sede assumendo la Direzione della Business Unit Polietilene e a seguire quella degli Elastomeri. Attualmente è anche Membro del Consiglio di Amministrazione dell'IISRP (Istituto Internazionale dei Produttori di Gomma Sintetica) e Membro dell'Advisory Board dell'AEPW (Alliance to End Plastic Waste).