Formalizzata la revisione annuale Anci-Conai dell’ammontare che spetta a sindaci per la raccolta differenziata dei diversi materiali e che risulta in aumento in media dell’1%. Coinvolti gli imballaggi di acciaio, alluminio, carta, vetro, plastica e bioplastiche compostabili

Il comitato di verifica Anci-Conai ha formalizzato la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti ai sindaci per la raccolta dei rifiuti di imballaggio e il loro conferimento in convenzione ai Consorzi di filiera ai sensi della proroga dell’accordo quadro Anci-Conai. L’incremento dei corrispettivi tiene conto dell’indice NIC 2024/2023 la cui variazione media annua è risultata pari a +1,0%.

Acciaio

La raccolta dell’acciaio che coinvolge Ricrea va da 160,22 euro a tonnellata (era nel 2024 a 158,63 €/ton) per la fascia di raccolta con minori residui (entro il 4%) fino a quella peggiore, dal 16 al 22%, che riconosce 70,81 €/ton (70,11 un anno fa). Altre variazioni riguardano i corrispettivi anche per impianti di trattamento da rifiuti indifferenziati e impianti di termovalorizzazione con trattamento ceneri di combustione.

Alluminio

Per quanto riguarda la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio, la fascia migliore (A+) che ha minori residui esterno viene pagata 483,90 €/ton (era 479,11), la peggiore (C) vale 155,80 €/ton (154,26). Previsti in questo caso anche corrispettivi per tappi di alluminio, impianti di cernita meccanica dei rifiuti e da impianti da combustione

Carta, plastica e vetro

Per quanto riguarda la carta, invece si va dai 146,87 €/ton (era 145,42) per la prima fascia, fino ai 22,03 €/ton (21,81) per la quarta fascia cat. C. Per la raccolta congiunta di imballaggio in carta e cartone si va da 64,62 €/ton ai 32,31 €/ton. Per i flussi di imballaggi in plastica, i corrispettivi variano da 495,70 €/ton (490,79 €/ton) del Rpet riciclato, 366,55 €/ton del flusso A, fino a 96,77 €/ton (flusso B e casse). Per quanto riguarda infine il vetro i corrispettivi variano da 83,69 €/ton (82,85 €/ton) in fascia di qualità A, fino a 3,74 nella fascia più bassa.

Bioplastiche compostabili

Per la raccolta di bioplastiche compostabili, l’Allegato Tecnico Anci-Biorepack prevede un corrispettivo di 149,34 €/ton con il 5% di materiale non compostabile (era a 147,86 €/ton nel 2024), dal 5% al 10% il corrispettivo scende a 131,70 €/ton (era a 130,40 €/ton), dal 10% al 15% il corrispettivo diventa di 123,48 €/ton (era a 122,26 €/ton); con materiale non compostabile fino al 20% il contributo è di 74,09 €/ton (da 73,36 €/ton).



Tutti i nuovi corrispettivi Anci-Conai validi dal 1°gennaio 2025 sono scaricabili al seguente link