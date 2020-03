Il nuovo rapporto di DS Smith mostra come la blockchain sia in grado di garantire ai consumatori un maggiore controllo sia dei prodotti che del loro packaging

DS Smith mostra come la blockchain possa essere utilizzata sia per garantire la sostenibilità del packaging del prodotto che per fornire utili consigli ai consumatori sul modo migliore per riciclarlo. A sostenerlo è un rapporto di DS Smith su questa tecnologia, che consente alle aziende che cercano di ottenere una più precisa tracciabilità e sorveglianza end-to-end lungo tutta la supply chain, a livello globale attraverso un codice QR o un codice a barre.

"Ormai non è più sufficiente garantire l’integrità del prodotto: ora è necessario che le aziende siano in grado di soddisfare tutte le aspettative dei consumatori riguardo alla sostenibilità non solo del prodotto in sé, ma anche del packaging” ha commentato Alan Potts, Design and Innovations Director di DS Smith. “Ecco perché tecnologie come la blockchain, che sono in grado di gestire una supply chain incredibilmente complessa, sono fondamentali per ottenere una vera economia circolare".

Un'altra tecnologia emergente evidenziata dal rapporto di DS Smith è l'Intelligenza Artificiale: DS Smith ha lavorato con i consumatori per creare algoritmi innovativi che permettano di ottimizzare lo spazio nell'e-commerce.

Un’analisi ha mostrato un tasso di riempimento superiore al 23% per quanto riguarda grandi player di beni di largo consumo, un risparmio del 51% nei costi di imballaggio per un’azienda leader nella logistica e una riduzione del 22 % di riempimento dei vuoti per un’azienda di elettronica.

Tra i temi trattati, anche la instant buyer gratification, i cambiamenti dei consumatori verso comportamenti sempre più etici e la legislazione che abbraccia sempre più la sostenibilità.