I risultati dall’indagine Ipsos, in collaborazione con CiAl e Ricrea, sono stati presentati nel corso dell’assemblea annuale di AIA

L’85% degli italiani afferma di effettuare sempre la raccolta differenziata degli imballaggi metallici. Tuttavia, sono a volte ancora bisognosi di informazioni chiare e semplici sulle pratiche quotidiane di smaltimento di rifiuti. È quanto emerge dai risultati dall’indagine Ipsos Italia “Aerosol ed economia circolare: nuovi obiettivi raggiunti e nuove sfide” presentati nel corso dell’assemblea annuale di AIA (Associazione Italiana Aerosol).



Attenti alla sostenibilità

Dalla ricerca, commissionata da AIA con la collaborazione dei consorzi RICREA e CiAl, emerge come gli italiani siano sempre più attenti ai temi della sostenibilità e consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità in tema ambientale. L’impegno in una migliore comunicazione nel settore ha aiutato i cittadini a maturare una maggiore consapevolezza a riguardo, anche in riferimento al corretto conferimento delle bombolette aerosol.

Per RICREA sono intervenuti il Presidente Domenico Rinaldini e il Direttore Federico Fusari, che hanno illustrato i benefici economico/ambientali generati dal riciclo degli imballaggi in acciaio dal 2000 al 2021.