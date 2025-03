Assocarta e Assografici con le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel Cisl, Ulcom, Ugl Chimici firmano a Roma una dichiarazione congiunta sull’energia e sull’economia circolare. “Abbiamo l’energia più cara d’Europa, le fibre secondarie che vengono esportate in aree in cui c’è il dumping ambientale, ma grazie al capitale umano e alla sua essenziale competenza manteniamo la capacità di fare e di intraprendere”.

Una dichiarazione congiunta con sei proposte per rafforzare la competitività del settore della carta e dell’imballaggio con un focus specifico su energia ed economia circolare. È la proposta che arriva da Assocarta, Assografici e Slc-Cgil, Fistel Cisl, Ulcom, Ugl Chimici che hanno sottoscritto un documento congiunto.

“Abbiamo l’energia più cara d’Europa, le fibre secondarie che vengono esportate in aree in cui c’è il dumping ambientale, ma grazie al capitale umano e alla sua essenziale competenza manteniamo la capacità di fare e di intraprendere” affermano in coro Assocarta, Assografici e le organizzazioni sindacali nell’incipit del documento congiunto.

Il settore cartario, cartotecnico, della trasformazione e della produzione di imballaggi esprime un fatturato di 18 miliardi di euro ed è caratterizzato da un’occupazione stabile e di qualità: un capitale umano che conta oltre 80mila addetti. La filiera, allargata al settore grafico e alle macchine, ha oltre160mila addetti e con un fatturato di 28 miliardi rappresenta l’1,3% del pil.

Caro gas

“Per affrontare il caro gas, occorre, con urgenza, dare attuazione alla Gas Release così come approvato dal DL Ambiente nello scorso dicembre, modificando le norme giù in vigore dal 2022. Si tratta di un’allocazione a prezzi equi alle industrie energivore italiane, sul modello di quanto accaduto in Francia con l’Arenh che riguarda l’energia nucleare ceduta alle imprese francesi” dichiarano Assocarta, Assografici e i sindacati nella prima delle sei proposte.



Decarbonizzazione competitiva

La seconda proposta riguarda la decarbonizzazione competitiva. Senza energia elettrica verde a basso costo è impensabile che le produzioni di beni ad alta intensità energetica (e, spesso, così importanti per l’economia circolare, come la carta) possano essere decarbonizzati. “Purtroppo, gli alti costi energetici distraggono importanti risorse economiche delle imprese del settore cartario da investimenti nel processo produttivo e in decarbonizzazione. Solo l’economicità e la sostenibilità in forma congiunta delle energie verdi possono spingere verso la decarbonizzazione: il confronto rimane con altre economie europee e non solo che hanno accesso a prezzi dell’energia più bassi e, se guardiamo fuori dell’Europa, a sistemi che non hanno stringenti vincoli ambientali e di sostenibilità” - si sottolinea nella dichiarazione congiunta.



Detassazione

La terza proposta è sulla detassazione per le indennità che i lavoratori, organizzati sui turni percepiscono come lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro festivo e straordinario. Un trattamento analogo in Italia renderebbe il settore più attrattivo e faciliterebbe il reperimento di nuove risorse e il ricambio generazionale.



Economia circolare

La quarta è incentrata sul rafforzamento dell’economia circolare con due misure: consolidando l’utilizzo di carta da riciclare attraverso un meccanismo di titoli che evidenzi la maggiore efficienza in termini di consumi energetici e di emissioni clima alteranti e che, riconosciuti agli impianti in proporzione alla materia riciclata immessa nel mercato, siano considerati anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. E promuovendo l’utilizzazione degli scarti di riciclo nei piani regionali di gestione dei rifiuti, unica misura per rendere concreto il principio di gerarchia e chiedere il ciclo dei rifiuti.



Filiera circolare

Sostenere la filiera dell’imballaggio più circolare d’Europa è al centro della quinta proposta: l’attuazione del regolamento degli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio n. 40/2025 (Ppwr) sarà lunga e complessa. Le esenzioni introdotte per gli imballaggi a base carta sugli obiettivi di riuso vanno difese e mettono in luce come il riciclo sia il miglior “fine vita” per questi imballaggi, in termini di impatto ambientale. L’esenzione dalle restrizioni sugli imballaggi e i prodotti monouso sono un’importante conseguenza di imballaggi che possono e vengono ampiamente raccolti e riciclati.

“Il concetto di soglia al 5% che definisce il materiale prevalente va considerata norma generale, Per gli imballaggi flessibili è importante che i gli atti delegati vadano ora a riconoscere la sostenibilità di queste soluzioni, in assoluto le più “leggere” in termini di materiale utilizzato e le più performanti nel garantire la salvaguardia degli alimenti e la loro durata (lotta allo spreco alimentare)” affermano Assocarta, Assografici e le organizzazioni sindacali nella dichiarazione.



Investimenti

La sesta proposta, infine, sottolinea l’importanza di sostenere fiscalmente gli investimenti in tecnologia, quando mirati a rendere compatibili le linee di confezionamento dei prodotti con imballaggi a minor impatto ambientale.