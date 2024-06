Nel 2023 raggiunto un tasso di riciclo dell’87,8% superando sia l’obiettivo del 70% fissato per il 2025 che quello dell’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea. Ecco il nuovo cda

Domenico Rinaldini sarà ancora il presidente del Consorzio Ricrea. Lo ha deciso il nuovo consiglio d’amministrazione di Ricrea, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio, nella sua prima riunione.



Chi è

Rinaldini (nella foto) vanta più di 40 anni di esperienza nel settore dell’acciaio, con un focus particolare sulla produzione di fusti destinati all’industria. Ha ricoperto per 17 anni il ruolo di amministratore delegato per l’Italia presso la Greif, leader mondiale nella produzione di imballaggi industriali d’acciaio. Membro del consiglio d’amministrazione di Ricrea fin dalla fondazione, fa parte anche del consiglio d’amministrazione di Conai. È consigliere di Anfima, Associazione nazionale fabbricanti imballaggi metallici e affini aderente a Confindustria, nonché presidente di Sefa, associazione europea dei fabbricanti di fusti acciaio. Inoltre, è membro del board di Icdm (International confederation drums manufacturers) e presidente di Eipa (European packaging industrial association), un’organizzazione che unisce le associazioni dei produttori di fusti nuovi, rigenerati e in fibra.

“Sono onorato di essere stato rieletto presidente di Ricrea. In questi anni abbiamo fatto grandi passi avanti nella promozione del riciclo degli imballaggi in acciaio. Nel 2023 abbiamo raggiunto un tasso di riciclo dell’87,8% superando sia l’obiettivo del 70% fissato per il 2025 che quello dell’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea – ha affermato Domenico Rinaldini. - Il cammino verso la sostenibilità ambientale richiede un impegno costante perciò la nostra missione rimane migliorare le performance di raccolta e riciclo, continuando a lavorare in sinergia con tutti gli attori della filiera”.



Il consiglio

Eletto dall’assemblea generale, il consiglio è composto da Giuseppe Altomare, Giovanni Cappelli, Marco Checchi, Giovanni De Angelis, Alessandro Della Valle, Stefano Fanti, Lorenzo Pagani (con la carica di vicepresidente); Barbara Pedemonte (con la carica di vicepresidente), Franco Reghenzani, Antonino Salerno, Gennaro Sannino, e infine Walter Cereda e Michele Rizzello, che sostituiscono gli uscenti Rosolino Redaelli e Stefano Cecotto. Confermato anche il collegio sindacale con i membri effettivi di nomina Ricrea Federico Campi (presidente) e Luca Mercaldo, e quello di nomina ministeriale Micaela La Vecchia al momento in prorogatio.