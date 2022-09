Gli imballaggi in acciaio saranno protagonisti a Trapani, Ragusa, Cosenza e Brindisi, grazie all’iniziativa promossa dal Consorzio RICREA

Capitan Acciaio è pronto a proseguire nella sua missione: educare grandi e bambini a una corretta raccolta differenziata. Riparte dalla Sicilia il tour itinerante che attraversa l’Italia e vede protagonisti gli imballaggi in acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. L’iniziativa è promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sette consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI.



Le piazze di Capitan Acciaio

Nelle piazze principali di Trapani, Ragusa, Cosenza e Brindisi, Capitan Acciaio dimostrerà concretamente che, grazie al riciclo tutti gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure possono tornare a nuova vita sotto forma di panchine, binari, biciclette e spiegherà ai cittadini l’importanza, la convenienza ambientale e le regole di una corretta raccolta differenziata. “L'acciaio costituisce un perfetto esempio di economia circolare: infatti può essere riciclato al 100% e all’infinito: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita - spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA -. Nonostante l’Italia rappresenti un’eccellenza europea nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, è importante promuovere l’importanza del loro corretto conferimento con iniziative come il tour di Capitan Acciaio per migliorare ulteriormente i risultati già ottenuti grazie all’impegno sinergico di comuni, operatori e cittadini”. Il tour partirà giovedì 29 settembre da Trapani, per poi fare tappa a Ragusa (2-4 ottobre), Cosenza (6-8 ottobre) e Brindisi (9-11 ottobre). Ulteriori informazioni su Capitan Acciaio in tour sui canali dedicati Facebook e Instagram.



I numeri

In Italia nel 2021 la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti è stata in media di 4,4 kg: un risultato favorito dal crescente utilizzo di contenitori per uso domestico, ma anche una conferma che il sistema di raccolta e riciclo è ben collaudato. Il tasso di riciclo sull’immesso al consumo si attesta su valori ampiamente superiori all’obiettivo europeo fissato al 70% per il 2025. Nell’ultimo anno sono state avviate al riciclo 390.000 tonnellate di imballaggi in acciaio (sufficienti per realizzare circa 3.900 km di binari ferroviari).