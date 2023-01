Il presidente di Fondazione Sviluppo Sostenibile, al webinar Conai, ha parlato della necessità di affrontare nodi come il mancato riciclo e il riutilizzo

“Il modello italiano sulla gestione dei rifiuti di imballaggi, che ha prodotto gli ottimi risultati negli ultimi 25 anni dei quali siamo tutti orgogliosi, non è però il modello europeo e per questo dobbiamo stare attenti a non subire l’egemonia culturale e pratica di un approccio diverso dal nostro e che punta, come in Germania, alla promozione di sistemi di restituzione con deposito cauzionale.”

Lo ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, intervenendo al webinar CONAI nel corso del quale sono stati presentati i risultati raggiunti durante i 25 anni di vita del Consorzio e riportati nell’ultimo Rapporto di Sostenibilità. “Sistemi come questo, che costano di più, vanno bene nell’ambito del riconoscimento di una molteplicità di sistemi, a patto però che ciò non si traducano in un indebolimento del sistema italiano, anche alla luce dei risultati conseguiti”



Le nuove sfide

Ronchi si è anche soffermato sulla sfida futura legata all’avvio al riciclo dei materiali recuperati, dovuta - spiega - “al nuovo metodo di calcolo, ma anche al fatto che qualche materiale di imballaggio, come ad esempio le plastiche, hanno più difficoltà a essere riciclati”. “Poi c’è il discorso del riutilizzo: in Italia ci sono 2,3 milioni di tonnellate di imballaggi riutilizzati ma, secondo alcuni, non è mai stato fatto nulla. L’Europa ora ci chiede di aumentare il recupero e lo faremo” . Per l’occasione, il presidente Luca Ruini ha presentato gli impegni e le attività future del Consorzio e ha discusso con alcuni esperti dei principali fattori che contraddistinguono il contesto attuale.