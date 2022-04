L’evento di premiazione, svoltosi di nuovo in presenza presso l’Auditorium del Ministero della Transizione Ecologica, ha raccontato le azioni finaliste e vincitrici

La cerimonia nazionale di Premiazione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2021 ha avuto luogo presso la sala Auditorium del Ministero della Transizione Ecologica. Dopo due anni di eventi da remoto, è stato possibile ritrovarsi in presenza per un evento che celebra buone pratiche e azioni concrete per l’ambiente. Una campagna che coinvolge ogni categoria - il comune cittadino, le pubbliche amministrazioni, le imprese, le associazioni e le scuole -, nella quale ogni attore della società è chiamato a svolgere un ruolo nella promozione di un’economia circolare. La cerimonia è stata presentata da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), in un incontro moderato da Debora Paolini e Ivana Ristovska, con l’obiettivo di dare voce alle azioni finaliste, selezionate dal Comitato Promotore Nazionale di cui AICA cura la segreteria.



Gava: l’impegno italiano è competitivo

Il Ministero della Transizione Ecologica, padrone di casa dell’evento e membro del Comitato a sostegno dell’organizzazione della SERR, ha portato i saluti del Sottosegretario, l’Onorevole Vannia Gava, nell’intervento dell’Ingegner Pierluigi Altomare di cui riportiamo un breve estratto: «Come cittadino, faccio una considerazione: in Italia abbiamo un atteggiamento un po’ negativo nei nostri confronti. Ci riteniamo meno capaci di quello che siamo, ma i numeri parlano chiaro: l’impegno nella riduzione dei rifiuti, nel riuso e nel riciclo è competitivo e virtuoso a livello europeo».



I rifiuti tessili al centro della prossima edizione

Emanuela Rosio (Presidente del Consiglio Direttivo di AICA) ha presentato lo spirito della campagna, che da tredici anni svolge un ruolo importante nel panorama della comunicazione ambientale, e ha ringraziato tutti gli enti a supporto della sua organizzazione, riuniti nel Comitato Promotore Nazionale, e dei partner del progetto: CONAI e i Consorzi di filiera del sistema consortile. In ultimo, ha lanciato ufficialmente il focus tematico della prossima edizione, che sarà incentrata sui “Rifiuti tessili”, tema quantomai attuale nel panorama del riciclo.



Parola ai finalisti

Bernardo Piccioli (Utilitalia) ha introdotto il ruolo delle imprese nel panorama della transizione ecologica, lasciando poi la parola ai finalisti TERNA SpA, NaturaSì e Decathlon, che hanno raccontato il loro impegno per la SERR 2021. Simone Grigoletti (Referente per la ricerca e lo sviluppo NaturaSì) ha ritirato il premio come azione vincitrice di questa categoria per la forte capillarità e la progettualità dell’iniziativa in tutta Italia. Riconoscimento consegnato da Roccandrea Iascone (Consorzio Ricrea) che ha ricordato il supporto storico alla campagna e il valore del sistema consortile italiano, che permette il corretto riciclo degli imballaggi, in particolare quelli in acciaio. Con i saluti a distanza di Riccardo Varone, Presidente ANCI Lazio, la categoria dei cittadini ha visto tra i finalisti i volti di Diana Dalle Molle (Go Diaper Free Italia), Rossana Gennaro (MessinAttiva) e Letizia Palmisano (Chiacchiere da bar). Quest’ultima, per il secondo anno consecutivo, si è aggiudicata il premio con un’iniziativa di condivisione letteraria presso il Ragusa Caffè (Roma). Premio consegnato da Sabrina Nanni (CoReVe), la quale ha sottolineato il potenziale del vetro, come materiale infinitamente recuperabile, e il ruolo di ciascuno di noi ad agire per il suo corretto smaltimento.



Scuole e associazioni

Antonella Cassisi, Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ha presentato la categoria degli istituti scolastici e ha evidenziato quanto il cambiamento sia nelle mani delle nuove generazioni. Finalisti: l’IISS V. Ignazio Capizzi di Bronte (Catania), il Liceo Statale Lombardo Radice (Catania) e la Scuola Primaria Renato Natoli, della provincia di Livorno – in sala, la docente responsabile del progetto, Chiara Coppini. L’azione vincitrice di questa categoria è stata quella dell’Istituto Capizzi, con il laboratorio di riparazione e di riuso degli apparecchi elettronici. Gennaro Galdo (CiAL) ha premiato l’iniziativa, fornendo interessanti numeri sull’efficienza della raccolta differenziata dell’alluminio in Italia. Per la categoria delle associazioni, Marco Mancini di Legambiente ha sottolineato la sfida del tema di quest’anno, dedicato alle comunità circolari, e il senso di responsabilità, che bene si riassume nel panorama associazionistico. Sfida accolta da numerose iniziative, le cui finaliste sono state: Cleanap, o2italia con Slow Food Sicilia e APS Colibrì Onlus. Quest’ultima, decretata vincitrice con il progetto di recupero di macchinari elettromedicali, destinati agli ospedali in Senegal – azione concreta, raccontata da Ambra di Pietro ed Egidio Casati. Il premio è stato consegnato da Eleonora Brionne (Corepla), che ha ringraziato il mondo delle associazioni per essere un tassello fondamentale nel lavoro di sensibilizzazione per il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.



Pubbliche amministrazioni

A chiudere le categorie, Chiara Sarri e Giulia Pagella della Città Metropolitana di Torino hanno introdotto le pubbliche amministrazioni, evidenziando il lavoro svolto all’interno del Comitato con la collaborazione della Regione Siciliana. Si è poi ricordato l’impatto generato da progetti nati da uno stimolo di coordinamento amministrativo. Presenti in sala i finalisti: l’Assessore Tiziana Benassi del Comune di Parma, Martina Altea Bellinzona e Giulia Falchi dell’Università di Pavia, e infine il Sindaco del Comune di Monte San Giovanni Campano, Emiliano Cinelli. Riconoscimento vinto dall’Università di Pavia e dall’OSA con l’azione “SERRiously Sustainable”, che ha visti coinvolti gli studenti e le studentesse dell’Università in un curato programma dedicato alla prevenzione. Sara Dello Ioio (Comieco) ha confermato il supporto alla SERR e ricordato gli obiettivi del Consorzio nell’incrementare i livelli di riciclo.



Menzioni speciali

Infine, Stefano Monticelli (Federconsumatori Lazio) ha presentato una menzione speciale, che però le racchiude lo sforzo di ogni action developer: 4.752 azioni in tutta Italia, in una sola settimana, all’interno di una campagna dalla forte vocazione internazionale, che gode a livello europeo del coordinamento di ACR+ (Association of Cities and Regions for sustainable Resource management). Con il progetto “Il pallet sociale”, ECO.LAN SpA ha ottenuto uno speciale riconoscimento, premiato da Ivan Illomei del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che quest’anno compie venticinque anni di attività: “un sistema che è riuscito ad avviare al riciclo la quantità di circa 1.300 torri Eiffel di materia, un risparmio di CO2 di 130.000 voli Roma - New York”. Numeri che ci ricordano quanto sia importante comunicare questi dati attraverso strutturate campagne di sensibilizzazione e di comunità, di cui la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è un valoroso esempio.