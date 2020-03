Premiati il comune siciliano di Ispica, gli angeli dell’ambiente per San Berillo, il Festival Non solo Cibo!, l’Orto Slow Food e la Mappa Ecoconsumo

Si è tenuta, in streaming, la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), che si è svolta in tutta Europa dal 16 al 24 novembre 2019. Alle premiazioni – che originariamente dovevano tenersi a Catania – ha avuto comunque una grande partecipazione, grazie al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR, composto da Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città Metropolitana di Torino e Regione Siciliana e degli sponsor CONAI e Consorzi di Filiera (Corepla, Comieco, Coreve, CIAL, Ricrea). Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2019, moderate dal rifiutologo Roberto Cavallo, sono state l’occasione per condividere con i finalisti e con gli ospiti in generale alcune delle best practices nell’ambito della riduzione dei rifiuti, in particolare sul tema centrale 2019 “Educare alla riduzione dei rifiuti”.



Chi sono i vincitori



Categoria Pubbliche Amministrazioni: Rifiuti … in Rete – Comune di Ispica.

Il Comune di Ispica (Ragusa), in collaborazione con la regione, comuni, scuole e associazioni, ha proposto durante l’anno scolastico diverse attività sul tema della sostenibilità suddivise in diverse missioni con semina di piante, azione partecipata del comune con installazione di una casetta dell’acqua e distribuzione di borracce agli alunni degli istituti comprensivi di Ispica al fine di abbattere il consumo di circa 170.000 bottigliette solo nell’arco dell’anno scolastico 2019/2020. Il premio è stato consegnato da Valentina Meschiari, Responsabile Comunicazione di Corepla.



Categoria Imprese: Angeli dell’ambiente per San Berillo e Dusty Srl -

L’azione di Dusty per la SERR 2019 verteva sull’integrazione sociale, l’inclusione, il rispetto per il prossimo e per l’ambiente circostante attraverso lezioni di educazione ambientale destinate a extracomunitari che vivono a Catania, per fare sì che uno dei quartieri più storici e degradati della città, San Berillo, possa vivere una fase di rilancio e ritrovare la valorizzazione turistica e culturale che un tempo distingueva questo storico angolo di Catania. Una squadra di Angeli dell’Ambiente per San Berillo con l’ausilio degli operatori Dusty, e gli studenti del Dipartimento di Economia e Impresa, dell’Università degli studi di Catania, hanno tenuto il primo incontro Dusty Educational, una lezione per capire come fare correttamente la raccolta differenziata, rispettando gli orari e le modalità indicate nell’ordinanza sindacale: Imparare la regola delle “3 R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare), capire che i rifiuti sono risorse. Il premio è stato consegnato da Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione di Ricrea.



Categoria Associazioni: Festival NON SOLO CIBO! – Associazione Comunicaetica Madeinmurgia.org. Il Festival “NON SOLO CIBO” prevedeva una serie di azioni innovative di contrasto alla povertà realizzate a favore di famiglie che vivono in condizioni di indigenza e finalizzate a migliorare la loro qualità di vita. L’azione prevedeva lo sviluppo di esperienze virtuose di green economy nelle aree urbana, qualità ecologica dei prodotti e delle modalità di coltivazione, quali condizioni necessarie per l’ambiente e per una sana alimentazione secondo la Dieta Mediterranea. L’idea portante era quella di offrire una serie di attività che normalmente vengono “tagliate” drasticamente per le gravi difficoltà economiche. Il premio è stato consegnato da Claudia Rossi, Responsabile Comunicazione di Comieco.



Categoria Scuole: L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta – 245 scuole del territorio italiano. Con la Festa dell’Orto 2019 ogni classe si impegnava a seguire le 10 azioni amiche del clima strettamente legate al cibo e all’orto e associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi Globali. Le 10 azioni sono: Costruisco una casetta per gli insetti; Bevo acqua del rubinetto; Per merenda mangio un prodotto non confezionato; Mangio tutte le verdure che ho nel piatto; A cena mangio un frutto locale e di stagione; Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili; Mangio quello che ho avanzato ieri; Mangio un piatto a base di legumi; Vado a fare la spesa dal contadino. Il premio è stato consegnato da Gennaro Galdo, Ufficio Comunicazione di CiAL.



Categoria Cittadini: Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa? – Ambimente

Ambimente sta creando ECOCONSUMO, una mappa interattiva per aiutare ciascun cittadino ad adottare comportamenti ecosostenibili. La mappa ECOCONSUMO è strutturata per categorie come Stazioni di Bike Sharing, Fontanelle e Casette dell’Acqua, Negozi Agricoli Biologici, di Alimenti, di Detersivi e Saponi alla Spina e raccoglie informazioni, localizzazione e descrizione di punti inseriti. Il premio è stato consegnato da Massimiliano Avella, Responsabile Comunicazione di Coreve.



La Menzione Speciale dedicata a Giorgio Gollo, scomparso lo scorso 26 agosto, è stata consegnata a Gabriella Barchitta, per l’impegno dedicato alla SERR e perché grazie allo sforzo di aver coordinato azioni SERR in più di 120 istituti in Sicilia. La seconda Menzione Speciale è stata consegnata al Comune di Pino Torinese per aver saputo portare la SERR fuori dai confini europei, in particolare con un’azione di riciclo e riduzione dei rifiuti avviata in Senegal. Il premio è stato consegnato da Luca Brivio, Responsabile Comunicazione di Conai.



Tutti i contributi video, compresa la cerimonia di premiazione, si trovano pubblicati sul canale YouTube della SERR a questo link.