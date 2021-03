Saranno premiate le migliori azioni nelle categorie Pubbliche amministrazioni, Imprese, Associazioni, Istituti Scolastici e Cittadini

Si terrà il 25 marzo, rigorosamente online , la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), che si è svolta in tutta Europa dal 21 al 29 novembre 2020 e che ha visto in Italia ben 3.473 azioni realizzate.



L’appuntamento è per le ore 10,30; i vincitori italiani della SERR 2020 saranno premiati dagli sponsor (e introdotti dai membri del comitato promotore) che hanno supportato e reso possibile la realizzazione di questa edizione, ovvero i Consorzi di Filiera per il recupero degli imballaggi (CONAI, CiAl, Corepla, Coreve, Ricrea e Comieco). Ciascuno sponsor premierà una categoria tra Pubbliche amministrazioni, Imprese, Associazioni, Istituti Scolastici e Cittadini.



Di seguito, gli action developer finalisti, ovvero coloro che hanno realizzato un’azione durante il periodo della SERR e per la cui azione sono stati nominati tra i più meritevoli. Per la categoria Pubbliche Amministrazioni: Università degli Studi di Torino con “Spazzino digitale. Un byte alla volta contro i rifiuti invisibili”; SERIT con “Il Senso Della Vite” - The Meaning Of The Vine” e Città Metropolitana di Catania con “Facciamo il pieno di vitamine, non di rifiuti”. Per le Imprese: DECO SPA con “Regala Un'altra Vita Agli Oggetti Usati Su Riusogreen.Com”; CAUTO Cooperativa Sociale Onlus con “Campagna di Comunicazione SPIGOby Spigolandia Amo, Vivo, Rigenero + Progetto Sistema 1x0 SONO CAUTO con i RAEE” e Tech servizi srl con “Rifletto dunque cambio”; Per Le Associazioni: Comitato Mamme In Comune con “Il Rifiuto Che Non Si Vede Ma C'è”; ComeUnaMarea Onlus con “Recycle in Fashion” e Comitato Rifiuti Zero Terracina con “Scuole Rifiuti Zero - 2020”; Per le Scuole: Eco School Triangia e Fattoria didattica Lunalpina con “Una T-Shirt Per Te...Un Dono Per L'ambiente”, l’IPSSEOA Giovanni Falcone di Giarre (CT) con “Alimentiamoci – ma senza sprechi!” e Liceo Statale Lombardo Radice – Catania con “Qui studiamo il futuro del nostro Pianeta: sfide individuali per un obiettivo globale”;

Per la categoria Cittadini: Letizia Palmisano con “Digital Clean Up: rendi sostenibile il tuo smartworking”; La Porta della Gentilezza Giarre con “Wall of Kindness - La Porta della Gentilezza” e Cristina Farnesi con “Nuove generazioni resilienti”.



La giuria che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale composto da Ministero dell’Ambiente, UNESCO, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Legambiente, Regione Siciliana, ANCI e AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale). AICA è coordinatore a livello nazionale della campagna.



Per maggiori informazioni visitare il sito www.envi.info