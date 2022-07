Il maggiore festival mondiale del cinema per ragazzi è tornato in presenza. CIAL è ancora un volta partner ufficiale con diverse iniziative

Torna fino al 30 luglio il Giffoni Film Festival, il festival del cinema per ragazzi più noto e importante al mondo. Torna in piena regola, dopo due edizioni (2020 e 2021) caratterizzate dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19. CIAL è ancora un volta partner ufficiale con diverse iniziative.



L’arcobaleno di lattine

Innanzitutto, un grande arcobaleno realizzato con 3.000 lattine usate accoglie giurati ed ospiti del festival. Un’installazione colorata e di forte impatto, che si inserisce nel progetto europeo “Every Can Counts” (in Italia ‘Ogni Lattina Vale’) teso a promuovere la raccolta e il riciclo delle lattine in alluminio in luoghi fuori casa, come parchi e giardini, o durante grandi eventi sportivi e culturali. Un’opera simbolica, che celebra la pace e regala più fiducia nel futuro, e al tempo stesso un’opportunità per i tanti visitatori di scattare una foto ricordo. L’iniziativa “Every Can Counts (in Italia, Ogni Lattina Vale) raggruppa ad oggi ben 19 Paesi europei più il Brasile. In Italia il progetto è coordinato da CIAL per rafforzare la raccolta differenziata dell’alluminio, un fiore all’occhiello per il nostro Paese dove viene recuperato ogni anno circa il 70% degli imballaggi realizzati con questo materiale. Negli ultimi tre anni in Italia Ogni Lattina Vale è stato promosso in diverse occasioni, come durante il Moto GP di Misano, il Carnevale di Viareggio, il Comicon di Napoli e il Firenze Rocks, per citare alcuni esempi. Al Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni, l’iniziativa è già stata presentata nel 2021, e nel corso di questa estate tornerà sulle spiagge della Versilia e dei Parchi Marini della Calabria.



Il Premio Ambiente

Promosso da CIAL, istituito con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e giunto ormai alla sua diciottesima edizione, il Premio CIAL per l’Ambiente rientra fra i riconoscimenti ufficiali della manifestazione. Viene assegnato ogni anno al film in concorso che meglio racconta la natura e rappresenta le tematiche ambientali. Rappresentato dal Grifone in Alluminio Riciclato, il premio verrà consegnato durante la serata finale del festival, il 30 luglio 2022.



Il Green Game

Dal 25 al 30 luglio, è di scena anche il Green Game, il format dei consorzi di filiera del riciclo dei materiali Cial per l’alluminio, Corepla per la plastica, Comieco per la carta, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio, che insegna a riconoscere gli imballaggi che vanno a raccolta differenziata, facendone capire i vantaggi del relativo riciclo. Negli spazi della Multimedia Valley di Giffoni, oltre 1.200 “giffoners” di età compresa fra i 10 e 13 anni, si sfideranno sui temi dell’economia circolare, del riciclo e della sostenibilità ambientale, in un gioco quiz divertente e animato. I ragazzi si sfideranno in squadre. In palio, sacche piene di gadget e regali tutti in materiale riciclato.