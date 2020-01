Secondo European Compost Network, la raccolta e il trattamento dell’organico oggi generano 23mila posti di lavoro

In Italia, se la raccolta differenziata dell'umido fosse estesa a tutti i Comuni, l'occupazione potrebbe crescere dagli attuali circa 9.900 posti di lavoro e 1,8 miliardi di fatturato a 13.000 addetti e 2,4 miliardi di euro. Lo evidenzia uno studio dell’European Compost Network, il quale indica che già oggi la raccolta e il trattamento dei rifiuti organici generano 23mila posti di lavoro. Se il 100% dell'organico fosse correttamente trattato, si potrebbero aggiungere ulteriori 52mila posti di lavoro in area rurale e 16mila in area urbana.

I dati sono stati presentati in occasione della presentazione della Fondazione Re Soil, che vuole promuovere attività nei settori della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico, della formazione e divulgazione, e della creazione di consapevolezza per conservare la salute del suolo, promuovere il recupero di sostanza organica per sostenere la qualità della vita e la decarbonizzazione del nostro sistema.