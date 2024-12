Abbassato il target sul materiale riciclato negli imballaggi in plastica e non si parla più di obiettivi di riutilizzo al 25% e di riciclo del 50%, che scende al 35-40%. La decisione del cambio di programma è stata notata dopo che il progetto è stato cancellato dal sito a novembre poco prima del vertice sulla plastica di Busan

Il realismo delle multinazionali supera qualunque tentativo di green marketing? Il principio di realtà ha il sopravvento sul principio di piacere? Oggi sembrerebbe di sì, dopo la notizia che Coca-Cola avrebbe deciso di abbandonare l'impegno di raggiungere l'obiettivo del 25% di imballaggi riutilizzabili entro il 2030, di un’azienda i cui marchi sono tra più diffusi al mondo per quanto riguarda i rifiuti di plastica. In quella che gli attivisti definiscono una “masterclass in greenwashing”, l'azienda aveva promesso di vendere il 25% delle sue bevande in bottiglie di vetro o di plastica ricaricabili o restituibili, oppure in contenitori ricaricabili che potessero essere riempiti. Ma poco prima del vertice mondiale sulla plastica a novembre che si è svolto a Busan in Corea e durante il quale sono iniziati i negoziati per il trattato globale sulla plastica, l'azienda – leggiamo sul Guardian - ha cancellato la pagina del suo sito web che riportava questa promessa e ha adeguato l’obiettivo per gli imballaggi riutilizzabili.



I nuovi obiettivi

Ora i suoi obiettivi in materia di imballaggi dicono che “mirerà a utilizzare dal 35 al 40% di materiale riciclato negli imballaggi primari (plastica, vetro e alluminio), compreso l'aumento dell'uso di plastica riciclata al 30-35% a livello globale”. L'obiettivo precedente prevedeva di “utilizzare il 50% di materiale riciclato nei nostri imballaggi entro il 2030”. L'impegno attuale dice anche che l'azienda “contribuirà a garantire la raccolta del 70%-75% del numero equivalente di bottiglie e lattine immesse sul mercato ogni anno”. L'impegno originale – di cui e-gazette aveva scritto nel 2022 https://www.e-gazette.it/sezione/imb... - è stato rimosso dal sito web dell'azienda dopo il 20 novembre, data in cui sono iniziati i negoziati per il trattato globale sulla plastica. Il nuovo annuncio dell'azienda non contiene alcun riferimento al suo impegno per il riutilizzo.

Gli ambientalisti hanno chiesto ad aziende come la Coca-Cola di passare dagli obiettivi per la plastica riciclata a quelli per le bottiglie riutilizzabili, perché il problema a loro dire sono gli articoli monouso ma anche quelli riciclati secondo i quali finiscono anch’essi per sporcare l'ambiente.