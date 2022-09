Lo slogan scelto è “In Valle amiamo fare le cose per bene…anche quando separiamo plastica e metalli o carta e cartone”

“In Valle amiamo fare le cose per bene…anche quando separiamo plastica e metalli o carta e cartone” è lo slogan scelto per il primo dei focus tematici della campagna di comunicazione promossa da Assessorato all’Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Valle d’Aosta, ENVAL in collaborazione con i consorzi di filiera Ricrea, Corepla, Cial e Comieco. Obiettivo principale dell’iniziativa è migliorare la qualità delle raccolte differenziate e in particolare il corretto conferimento degli imballaggi di plastica, metalli e lattine, carta, cartone e cartoni per bevande. Il multimateriale leggero, con plastica, acciaio e alluminio, carta, cartone e cartoni per bevande è il primo dei focus tematici previsti dalla campagna: infopoint, pieghevoli informativi e video per migliorare i conferimenti di questi materiali.

Focus sulla qualità

Il target della campagna informativa sono cittadini, residenti e turisti, che saranno informati anche sulle novità previste dalla normativa nazionale, ma soprattutto si focalizzerà sulla qualità di tutte le raccolte differenziate, fornendo ai cittadini e ai frequentatori della Regione gli strumenti per capire come separare al meglio tutti gli scarti domestici. Gli strumenti della campagna, dal pieghevole informativo alle comunicazioni social sulle pagine di Enval, ribadiscono cosa può essere conferito nel multimateriale leggero: imballaggi in plastica e in metallo; alluminio e acciaio (banda stagnata); piccoli oggetti in metallo (es. chiavi, vaschette, fogli di alluminio o “carta stagnola”, ecc.), carta (riviste, giornali, carta da stampa e da disegno); imballaggi in cartoncino (scatole e scatoloni in cartone), cartoni per bevande (ad es.: contenitori per latte, succhi, vino ecc..).