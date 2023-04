Versalis, azionista di Novamont per una quota del 36%, e Mater-Bi, società controllata da Investitori Associati II e NB Renaissance, è socio con il restante 64%

Versalis società chimica di Eni e Mater-Bi, società controllata da Investitori Associati II e NB Renaissance, hanno reso noto di essere nella fase finale delle trattative in esclusiva per l’acquisto da parte Versalis dell’intero pacchetto azionario Novamont, lo rende noto un comunicato.



Novamont è una delle aziende leader a livello internazionale nel campo della chimica da fonti rinnovabili, in particolare nell’ambito delle bioplastiche biodegradabili e compostabili. Versalis è la prima azienda chimica italiana e leader a livello internazionale, la cui strategia è fortemente mirata verso la specializzazione del portafoglio anche attraverso la chimica da fonti rinnovabili, aggiunge Eni. Versalis, società chimica di Eni e azionista di Novamont per una quota del 36%, e Mater-Bi, società controllata da Investitori Associati II e Nb Renaissance, socio con il restante 64%, comunicano in una nota di essere nella fase finale delle trattative in esclusiva per l’acquisto da parte Versalis dell’intero pacchetto azionario Novamont.



Calvosa, l'operazione accelera la transizione

Sull’'acquisizione del 100% di Novamont da parte di Versalis, che si avvia alle battute finali "non c'è dubbio che aiuta nel percorso di transizione energetica di Eni”, ha detto la presidente del gruppo petrolifero Lucia Calvosa interpellata a margine di un convegno di Civita. "Dunque ben venga" questa acquisizione "per favorire e accelerare la transizione su cui stiamo lavorando tantissimo" ha concluso.