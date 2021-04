Dal 23 al 29 aprile, lungo un percorso di 416 km l’eco-atleta Roberto Cavallo correrà per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti e monitorare la qualità dell’aria

Il Keep Clean and Run for Peace 2021 – la corsa nata nel 2015 per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti, parte il prossimo 23 aprile da Montignoso (MS) e, in 7 tappe e 416 km totali, raggiunge Rimini con un viaggio attraverso l’Appennino lungo la linea Gotica nei giorni del settantaseiesimo Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. L’evento è stato presentato in anteprima da Ilaria Fontana, sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica, e dal protagonista Roberto Cavallo.



Keep Clean and Run è un percorso – che nel 2021 giunge alla sua settima edizione – durante il quale l’atleta incontra persone ed amministrazioni, facendo loro dono di una bandiera che è simbolo della volontà di curare il proprio territorio e di lottare contro il degrado e l’abbandono dei piccoli rifiuti nell’ambiente, quei rifiuti che dall’entroterra arrivano al mare e causano circa il 70% del problema del marine littering, mettendo i nostri mari a rischio di avere più plastica che pesci.



Roberto Cavallo, negli ultimi sei anni, ha corso, pedalato e raccolto rifiuti a terra lungo tutta l’Italia e - per alcuni tratti - nei Paesi confinanti per portare un messaggio di attenzione al nostro ambiente correndo, come un novello Filippide, per parlare di pace e di rispetto per l’ambiente.

Dal 23 aprile al 29 aprile Roberto Cavallo e il Team di Keep Clean and Run toccheranno i luoghi più significativi della Seconda Guerra Mondiale, passando in paesi simbolo di quella resistenza che ha posto le basi per la nostra società, tra cui Sant’Anna di Stazzema e Montesole di Marzabotto e molte altre località dove ci sono stati combattimenti (e episodi di rappresaglia sui civili) tra esercito nazifascista in ritirata e partigiani al termine del secondo conflitto mondiale. I runner, l’eco-atleta Roberto Cavallo e il suo coach Roberto Menicucci, partiranno venerdì 23 aprile da Montignoso in Toscana, attraverseranno Pescaglia, Pievepelago, Abetone Cutigliano, Alto Reno Terme, Marzabotto, Borgo San Lorenzo, Bagno di Romagna, per arrivare giovedì 29 aprile a Rimini.



Una corsa per sensibilizzare e ricordare, ma anche un racconto dell’oggi e dello stato di salute del nostro territorio, con azioni concrete per contribuire a ridurre la presenza di rifiuti lungo i sentieri e le strade e, novità dell’edizione 2021, monitorare la qualità dell’aria lungo i 416 km percorsi, grazie allo strumento Flow 2, sviluppato dall’azienda “Plume Labs”, partner tecnico, che permette di monitorare la qualità dell’aria che respiriamo sia in luoghi aperti che chiusi. Lo strumento, che pesa appena 70 grammi, è in grado di misurare con molta precisione temperatura, umidità relativa e livello di concentrazione dei seguenti inquinanti: PM1, PM2,5, PM10, NO2 e VOCs.

Il KCR avrà un ospite di eccezione che contribuirà a diffondere il messaggio sui suoi seguitissimi canali digital: Nicolò Balini, fotografo e videomaker bergamasco di 28 anni, viaggiatore da sempre. Ha aperto il suo canale Human Safari nel 2012 ed è diventato punto di riferimento per il settore travel di YouTube Italia. Amante dei road trip e del campeggio, del cibo e della montagna, ad oggi ha visitato 82 paesi del mondo. Il 27 aprile, durante la quinta tappa, sarà al fianco di Roberto Cavallo sull’Appennino tosco-emiliano e passerà un’intera giornata al KCR per testimoniare il viaggio e raccontare lo stato dell’ambiente e l’importanza di prendersene cura, non abbandonando rifiuti sui suoi canali.