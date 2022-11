Si tratta di un partenariato energetico chiave e fungerà da blocco centrale nella costruzione di un partenariato Ue-Mediterraneo

Alla COP27 di Sharm El-Sheikh , l'Ue e l'Egitto hanno compiuto un ulteriore passo avanti per rafforzare la loro cooperazione a lungo termine sulla transizione verso l'energia pulita, istituendo un partenariato strategico sull'idrogeno rinnovabile e preparando il terreno per una giusta transizione energetica in Egitto. Lo riporta l'Esecutivo Ue in una nota.



Le intese

La Commissione europea, rappresentata dal vicepresidente esecutivo Timmermans e dalla commissaria Simson, ha firmato un memorandum d'intesa bilaterale su un partenariato strategico sull'idrogeno rinnovabile con il ministro del petrolio egiziano Tarek El Molla e il ministro dell'elettricità e delle energie rinnovabili Mohammed Shaker El-Markabi. Hanno inoltre firmato una dichiarazione congiunta con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e il ministro egiziano per la cooperazione internazionale, Rania El Mashat, annunciando il contributo della Commissione fino a 35 milioni di euro a sostegno dell'Energy Wealth Initiative dell'Egitto.



Il partenariato

La firma del protocollo d'intesa segue la dichiarazione congiunta rilasciata dal presidente von der Leyen e dal presidente El-Sisi la scorsa settimana alla COP27. Si tratta di un partenariato energetico chiave per l'Ue e fungerà da blocco centrale nella costruzione di un partenariato Ue-Mediterraneo per l'idrogeno rinnovabile. Entrambe le parti considerano l'idrogeno rinnovabile un fattore chiave per ridurre le emissioni e garantire la sicurezza energetica, rappresentando nel contempo un'opportunità per la cooperazione industriale, la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro.