Consuma meno di un condizionatore e promette ottime performance climatiche. Lo sta testando un’azienda in California

Promette di rinfrescare le case quasi quanto un condizionatore. Stiamo parlando del “film” per i pannelli che raffresca i tetti delle case senza consumare elettricità. Della tecnologia, in grado di mantenere freschi i pannelli solari e qualsiasi fluido al loro interno, ha parlato il sito Greenme.it, spiegando che il sistema è in condizione di ridurre la temperatura delle superfici interessate fino a 8°gradi.

Nel dettaglio, la tecnologia SkyCool Systems (dal nome dell’azienda californiana che la produce) sfrutta il fenomeno della cosiddetta radiatività che può essere applicata anche sui tetti delle abitazioni. Attualmente, il film è in fase di test su case mobili negli Stati Uniti. La scelta di queste strutture, spiega l’articolo, non è casuale, poiché sono più sensibili all’aumento delle temperature a causa della mancanza di un isolamento termico efficace. In pratica, il film riflette la luce solare per evitare che i pannelli si riscaldino e disperde calore verso il cielo durante le ore più fredde.



Il confronto con i condizionatori

I condizionatori tradizionali, com’è noto, comportano un importante consumo energetico. L’azienda di Mountain View afferma che gli impianti di condizionamento e refrigerazione consumano circa il 25% dell’elettricità prodotta a livello mondiale e sono responsabili del 7% delle emissioni globali di gas serra. La tecnica di SkyCool Systems, se utilizzata come componente aggiuntivo alla climatizzazione domestica, può migliorare l’efficienza tra il 10% e il 40%. E, se sostituirà completamente un sistema di aria condizionata, gli sviluppatori si aspettano una riduzione del consumo energetico per il raffreddamento dall’80% al 90%. Il problema da risolvere prima dell’immissione sul mercato è l’elevato costo di produzione del film, che potrebbe essere superato, però, con l’aumento della produzione.