La casa madre di Facebook e Instagram sceglie l’energia naturale per alimentare i suoi datacenter, sempre più “energivori” a causa dello sviluppo dell’intelligenza artificiale

Meta, la casa madre di Facebook e Instagram, punta sull’energia geotermica per alimentare i suoi datacenter, sempre più cruciali nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ne dà notizia l’agenzia Ansa.

L’azienda – come riporta un post sul blog ufficiale – ha stretto un accordo con Sage Geosystems per alimentare i datacenter americani. La prima fase del progetto da 150 megawatt dovrebbe essere operativa entro il 2027 ed espandere l’uso dell’energia geotermica negli Stati Uniti «in modo significativo», promette la società di Mark Zuckerberg. La sede del prelievo geotermico è ancora da definire: Meta ha spiegato che dovrebbe essere ad est delle Rocky Mountains. Non sono trapelati i dettagli finanziari dell’operazione, ma si sa che Sage Geosystems è una start up nata solo quattro anni fa, con base operativa a Houston, e utilizza tecnologie avanzate.

L’annuncio di Meta, sottolinea l’Ansa, risponde alle richieste rivolte dall’amministrazione Biden alle grandi aziende tecnologiche di investire in energia pulita, vista la crescita della loro domanda di energia dovuta allo sviluppo dell’IA.