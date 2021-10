Si chiama PtL, power-to-liquid. Il Gruppo Lufthansa, partner del progetto, ne acquisterà almeno 25.000 litri all'anno nei prossimi cinque anni

È stato inaugurato a Werlte, al confine nord-occidentale della Germania con i Paesi Bassi, il primo impianto industriale al mondo che produce cherosene a base di elettricità a emissioni zero di CO2. È gestito dall'organizzazione per la protezione del clima Atmosfair e produce carburante sintetico per aerei da acqua, CO2 ed elettricità rinnovabile (power-to-liquid = PtL). Il Gruppo Lufthansa è partner del progetto pionieristico ed è uno dei primi clienti ad acquistare questo cherosene sostenibile a base di elettricità.



I carburanti sintetici escono dal laboratorio

Finora, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno utilizzato carburanti per aviazione sostenibili di origine biogenica prodotti da scarti agricoli o oli da cucina usati. Questo perché i combustibili PtL non sono ancora stati prodotti industrialmente, ma sono disponibili solo in quantità da laboratorio. Lo stabilimento utilizzerà l'acqua e l'elettricità di quattro parchi eolici vicini per produrre idrogeno. L'idrogeno si combina con l'anidride carbonica per produrre greggio, che può quindi essere raffinato in carburante per aerei. La combustione del cherosene sintetico rilascia nell'atmosfera solo la quantità di CO2 rimossa in precedenza per produrre il carburante, rendendolo carbon neutral. La quantità di carburante che l'impianto può produrre a partire dall'inizio del prossimo anno è ancora modesta: appena otto barili al giorno, o circa 336 galloni di carburante per aerei: sufficiente per riempire un piccolo aereo passeggeri ogni tre settimane.



Un prezzo ancora alto

L'amministratore delegato di Atmosfair, Dietrich Brockhagen, afferma che è possibile arrivare a un costo di 5 euro (5,80 dollari) per litro (0,26 galloni) - comunque più alto di quello del cherosene attualmente - ; ma Atsmofair punta sulle carbon tax che fanno aumentare il prezzo dei combustibili fossili, rendendo il suo prodotto più competitivo. Dorothea von Boxberg, a capo di Lufthansa Cargo, ha affermato che il costo aggiuntivo dovrà essere sostenuto da tutti i soggetti coinvolti. "Si tratta dei consumatori finali, degli intermediari e delle compagnie del settore aereo”, ha precisato. "Le compagnie aeree di Lufthansa si sono concentrate da molti anni sulla ricerca e l'uso di combustibili per aviazione sostenibile (SAF). Siamo attualmente il più grande cliente in Europa - spiega Christina Foerster, membro del comitato esecutivo Deutsche Lufthansa -. I combustibili sintetici da energie rinnovabili sono il cherosene del futuro. Consentono l'aviazione a emissioni zero di CO2. Con la sua partnership con Atmosfair, il Gruppo Lufthansa riprende il comando e fornisce una spinta alla produzione di PtL". Il Gruppo Lufthansa acquisterà almeno 25.000 litri di carburante PtL all'anno nei prossimi cinque anni e lo metterà a disposizione dei clienti.