Al termine dell’operazione di fusione, LGH deterrà il 2,75% del capitale sociale di A2A

A2A ha inviato all’attenzione dei soci di minoranza di LGH, che detengono complessivamente il 49% del capitale sociale, una proposta preliminare di fusione di LGH in A2A secondo quanto previsto dagli accordi sottoscritti e come comunicato a dicembre e marzo scorsi.



La proposta preliminare, che sarà sottoposta all’approvazione degli organi sociali competenti dei soci di minoranza di LGH, prevede che al termine dell’operazione di fusione questi ultimi deterranno il 2,75% di capitale sociale di A2A. Gli accordi sottoscritti prevedono che l’accettazione della proposta preliminare di fusione debba pervenire ad A2A entro 30 giorni lavorativi da almeno il 70% dei soci di minoranza. L’operazione di fusione sarà, comunque, soggetta alla successiva

approvazione da parte degli organi sociali competenti di A2A e LGH.



LGH è una multiutility che opera nei territori di Cremona, Pavia, Lodi, Rovato e Crema, e di cui il gruppo A2A detiene il 51% del capitale dall'agosto 2016. LGH, nata dall'alleanza di Aem Cremona, Asm Pavia, Astem Lodi, Cogeme Rovato e Scs Crema, serve un bacino di oltre 1 milione di abitanti in circa 200 comuni nelle province del sud est della Lombardia.