Rivisto in ottica prudenziale dall'incerto contesto economico. Focus su rinnovabili

Il cda di A2A ha approvato l'aggiornamento del piano 2021-2030. La mossa è "in ottica prudenziale e con un maggior focus sulla gestione dei rischi derivanti dal mutato contesto". In sostanza, una leggera correzione di rotta dettata dagli avvenimenti che hanno sconvolto il mercato energetico e il contesto geopolitico europeo dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Investimenti e margini

Gli investimenti stimati sono di 16 miliardi (3,5 sono già stati effettuati), di cui 5 miliardi per l'economia circolare e 11 per la transizione energetica: in sostanza si torna al business plan annunciato due anni fa, dopo che nel 2022 se ne erano previsti 18 miliardi. L'Ebitda di fine piano è visto attorno a 2,6 miliardi, in crescita del 7% medio annuo in arco piano (dai 2,9 miliardi indicati l'anno scorso, mentre nel 2020 era stato pronosticato oltre 2,5 miliardi): il 40% proverrà in ogni caso da business regolati.



5 GW di rinnovabili

Entro il 2030, A2A punta a costruire un portafoglio da 5 GW tra idroelettrico, solare ed eolico, in grado di produrre circa 9 TWh di energia green, mentre già oggi, grazie agli investimenti degli ultimi due anni, A2A è il quarto player industriale italiano nelle energie rinnovabili. Per quanto riguarda il 2022, infine, la multiutility lombarda stima un Ebitda di gruppo tra 1,45 e 1,5 miliardi e un utile netto ordinario, escludendo dunque poste non ricorrenti, tra 340 e 380 milioni.