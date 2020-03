L’azienda acquisita è presente in ventiquattro comuni della Provincia dell'Aquila ed è proprietaria della quasi la totalità della rete da 537 km

Acea cresce nella distribuzione del gas: la società ha sottoscritto un accordo con le società Alma C.I.S. e Mediterranea Energia per l'acquisizione del 51% del capitale da loro detenuto nella società Alto Sangro Distribuzione Gas, attiva nella distribuzione di gas metano.

Le due società venditrici, che manterranno il 49% del capitale, parteciperanno in sinergia con Acea alla gestione industriale dell'infrastruttura. Una nota precisa che

Alto Sangro Distribuzione Gas è presente in ventiquattro comuni della Provincia dell'Aquila, appartenenti prevalentemente all'Atem Aquila 3, ed è proprietaria di quasi la totalità dell'infrastruttura di distribuzione gas, costituita da 537 km di rete e circa 34 mila PDR.

Il valore economico dell'operazione, in termini di enterprise value per il 100% della società, è di 40 milioni di euro, a fronte di una Rab 2019 del gestore di circa 38 milioni. La società, a seguito dell'operazione, verrà consolidata integralmente da Acea. Il closing dell'accordo è atteso entro metà anno. “Questa operazione - ha detto l'amministratore delegato di Acea Stefano Donnarumma - è in linea con la strategia di crescita nel mercato del gas, così come previsto dal nostro Piano Industriale e ci permette di consolidare la nostra presenza in Abruzzo, dove gestiamo già una rete di distribuzione gas nell'area di Pescara”.