L’azionista di maggioranza ha deciso per una scelta di continuità offrendo la poltrona di amministratore delegato all’attuale CFO. Confermato anche il cda

Tempo di nomine ai vertici di Acea, dopo il passaggio a Terna di Stefano Donnarumma. Il Comune di Roma, azionista di controllo con il 51%, ha deciso di confermare l'attuale presidente Michaela Castelli, che sarà confermata nel medesimo ruolo per il prossimo triennio; come amministratore delegato è stato designato come Giuseppe Gola, attuale cfo. Lo si legge nelle liste presentate dagli azionisti per il rinnovo delle cariche sociali in previsione dell'assemblea che si svolgerà il prossimo 29 maggio, pubblicate da Acea sul proprio sito Web.



La scelta di Gola, indicato dall'azionista di maggioranza e condivisa da tutti gli azionisti, è all'insegna della totale continuità (rappresentata pure dalla conferma di quasi tutto il cda) con la governance precedente. Gola ha alle spalle un solido trascorso in Enel, dove ha cominciato la sua carriera nel 1991, oltre a una lunga esperienza nelle telecomunicazioni, ma soprattutto conosce molto bene Acea, avendo gestito in prima persona tutte le attività di M&A tra gas, ambiente e fotovoltaico, oltre a seguire le più recenti partite finanziarie della società, inclusa l'emissione di bond per 2 miliardi di euro.