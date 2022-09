Il cambiamento avverrà il 1° di ottobre. Un unico brand per la multiutility di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese

Acsm Agam e le aziende del Gruppo avranno un nuovo brand a partire da ottobre: Acinque. Si tratta di un momento storico per la società ed è il risultato dell’aggregazione delle storiche utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese, partito a metà del 2018.



Il perché di una scelta

I numerosi brand, ciascuno di valore e con una lunga storia alle spalle, non consentivano di trasmettere il valore complessivo e le potenzialità del Gruppo, ottenuti proprio grazie all’unione di tante realtà. Da questo - si legge in una nota - l’esigenza di avere un unico brand che consenta alla Società di mostrarsi al mercato come un’unica entità, un unico punto di riferimento per cittadini e clienti per tutti i servizi offerti: vendita di energia e gas, raccolta e recupero rifiuti, interventi di efficienza energetica, teleriscaldamento, reti e smart city.



Il perché di un nome

Si è scelto Acinque, un nome semplice, chiaro, facile da ricordare, che rappresenta, con l’aiuto del pittogramma a 6 baffi, la forza che scaturisce dall’unione dei cinque soci pubblici con il Gruppo A2A. Un concetto rafforzato anche dal payoff “Energia che unisce”. “Un logo la cui costruzione ha coinvolto anche tutti i nostri clienti – sottolinea Giovanni Perrone, responsabile della Business Unit Vendita – . A giugno, infatti, abbiamo lanciato un concorso “Il futuro ha i tuoi colori”, per la scelta del colore del logo, chiedendo a tutti di darci le proprie preferenze. Dopo oltre 15.000 voti, il pittogramma che oggi abbiamo, di sei colori, rappresenta proprio la forza dell’unione. Ad oggi sono già stati estratti a sorte tra i partecipanti 10 clienti che hanno ricevuto altrettanti buoni sconto da 50 euro. Altri 5 saranno estratti a ottobre e, infine, vi sarà l’estrazione conclusiva di cinque superbonus sconto da 500 euro.”



Le parole dei protagonisti

È un passaggio cruciale e la società, dopo la presentazione istituzionale in villa Reale di Monza, lo condividerà sui territori attraverso una serie di eventi pensati per le comunità locali, a conferma dell’attenzione che pone ai territori di cui è a servizio.

“Alle origini del progetto della nostra multiutility - ha sottolineato il presidente Marco Canzi - c’era l’idea di riunire le utilities dei territori per salvaguardare quello che era stato fatto nel passato, garantendo un futuro alle aziende confluite e integrate nel gruppo, creando al tempo stesso nuove opportunità al passo con le nascenti richieste. L’aumento della nostra visibilità e identità ci consentirà di essere ancor più al fianco dei territori come elemento di sviluppo per il loro progresso: sia perché agiamo su delle erogazioni di servizi essenziali dal punto di vista della qualità della vita, sia perché sono stati uniti dei soggetti che, grazie a questa unione, possono guardare al futuro con molta più forza e più autorevolezza”.

“Con il piano industriale che riaggiorneremo nel mese di ottobre - ha sottolineato l’amministratore delegato Paolo Soldani -, in linea con quanto dichiarato dal socio industriale A2A, ci siamo dati l’obiettivo di arrivare al carbon zero al 2040: affermare che vogliamo essere neutrali dal punto di vista della produzione di CO2 già nel 2040 e non nel 2050 non è uno slogan ma un impegno, che saremo in grado di portare avanti anche grazie al supporto e all’impegno di A2A, nostro partner di valore in questo percorso. Acinque si impegna ad anticipare di dieci anni gli obiettivi che si sono dati i grandi del mondo: vuol dire che le nostre energie e i nostri investimenti saranno concentrati sulla sostenibilità, che non è solo una parola importante di cui ormai sentiamo parlare ogni giorno, ma per noi è il nostro modo di operare con tutti i nostri servizi”