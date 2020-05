In corso su richiesta dell’Amministrazione Comunale il secondo ciclo di sanificazione della città, che interessa circa 3.500 chilometri di strade

Durante il periodo di emergenza sanitaria Amsa non si è mai fermata: sono sempre stati garantiti i servizi di raccolta rifiuti porta a porta, pulizia e spazzamento della città. Inoltre, su richiesta dell’Amministrazione Comunale Amsa ha introdotto un’attività aggiuntiva ai regolari servizi, la sanificazione di tutte le vie e piazze di Milano.



Il secondo ciclo di sanificazione, che interessa circa 3.500 km di vie, è tuttora in corso. Da lunedì 4 maggio è ritornato in servizio anche il Centro Ambientale Mobile, la stazione ecologica itinerante di Amsa per la raccolta differenziata. Il Centro Ambientale Mobile sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e si sposterà in città seguendo un calendario settimanale, privilegiando i quartieri di Milano. I cittadini potranno portare al CAM diverse differenti tipologie di piccoli rifiuti: pile e batterie, cartucce per le stampanti, piccoli elettrodomestici, olio esausto ed altri rifiuti che meritano una particolare attenzione. I cittadini che utilizzeranno il CAM sono invitati a seguire le misure introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid-19: mantenere le distanze interpersonali (almeno 1 metro), utilizzare guanti e mascherina e non portare rifiuti provenienti da appartamenti in cui risiedono soggetti positivi o in quarantena.



Le tappe della settimana, nel Comune di Milano, sono previste in via Renato Serra altezza civici 50/60 (lunedì 4 maggio), via Benedetto Croce lato via Cechov (martedì 5), via Livigno 3 (mercoledì 6), via Trilussa angolo via Traversi 19 (giovedì 7) e via Voltri fronte civico 4 (venerdì 8). Il calendario è disponibile sul sito web www.amsa.it. Riaprono anche le riciclerie di via Corelli, piazzale delle Milizie e vie Pedroni, chiuse al pubblico da giovedì 26 marzo. Per evitare assembramenti l’accesso alle riciclerie - comprese quelle rimaste sempre aperte per far fronte alle emergenze, ovvero via Olgettina 35 e Muggiano - verrà regolato con una nuova modalità: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica potranno entrare le auto con l’ultimo numero della targa dispari; martedì, giovedì e sabato le auto con l’ultimo numero pari o uguale a 0. L’accesso alle riciclerie è consentito ad un numero di persone tale da garantire le distanze di sicurezza, con una permanenza limitata al tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti.