L'azienda pubblica non è intervenuta dopo le segnalazioni del Comune. La penale era stata inserita in un contratto di servizio nel 2019

Bidoni non svuotati, mancato spazzamento e zero diserbo delle strade. Le numerose situazioni di degrado nei quartieri di Napoli Est hanno portato il Comune a sanzionare l’azienda di igiene pubblica Asìa Napoli perché non è intervenuta per assicurare igiene e decoro così, come disposto dalla penale inserita nel contratto di servizio firmato nel 2019.



Che cos’è successo

Tutto parte da una nota dell'unità Attività tecniche della Municipalità 6 che evidenziava una “situazione di degrado che interessava molteplici vie dei quartieri Ponticelli e Barra”. Nello specifico: mancato servizio di spazzamento e di diserbo di strade e spazi pubblici cui si aggiunge il disservizio riguardante la raccolta differenziata. Rispetto alla circostanza di degrado, “perdurante da tempo”, il Comune ha invitato la società a risolvere le criticità “ripristinando le condizioni di igiene urbana e relazionando all’esito degli interventi svolti entro 15 giorni ma l'Asìa non ha reso il relativo riscontro”.

Dal corrispettivo annuale corrisposto all'azienda saranno, quindi, detratti 300 euro per mancata raccolta dei rifiuti porta a porta entro 24 ore secondo le frequenze stabilite, 300 euro per non aver provveduto allo spazzamento secondo le frequenze stabilite e, infine, altri 300 per mancato diserbo secondo la programmazione. Già in passato l'amministrazione comunale , in particolare per cumuli e altro materiale abbandonati in strada, a causa di criticità nella zona orientale in tema di igiene e decoro nei quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio.