Esistono ancora grandi differenze nella quantità di rifiuti prodotti nel mondo e nel modo in cui vengono smaltiti. A rivelarlo è il Global Waste Index 2022 che analizza l'efficienza della gestione dei rifiuti di 38 Paesi in tutto il mondo e produce una classifica dei maggiori inquinatori di rifiuti a livello mondiale. Lo studio è stato condotto per la prima volta nel 2019.

La produzione di rifiuti negli USA e i problemi in Turchia

Dal rapporto si apprende che la maggior parte dei rifiuti viene prodotta negli Stati Uniti. Ogni cittadino americano produce attualmente 811 kg di rifiuti/anno, di cui circa la metà finisce in discarica e solo 95 kg di questi vengono inceneriti. I cittadini statunitensi producono oggi due chilogrammi di rifiuti in più rispetto al 2019. Nel Regno Unito, la quantità di rifiuti pro capite è diminuita di cinque chili nello stesso periodo. Questo nonostante la pandemia abbia aumentato l'uso di molti più articoli monouso, come le maschere mediche e i test rapidi Covid. La Turchia è invece di nuovo in cima alla lista dei Paesi meno rispettosi dell'ambiente nella gestione dei rifiuti, come tre anni fa. Nel 2019, infatti, in Turchia non veniva riciclato alcun rifiuto. Oggi, secondo i dati ufficiali, vengono riciclati 47 kg pro capite. Tuttavia, nonostante questi visibili miglioramenti nel riciclo, le grandi quantità di rifiuti smaltiti illegalmente ogni anno - per un totale di 176 kg pro capite - non possono essere compensate.



La Colombia produce pochi rifiuti, peggiora in Islanda

Tra tutti i Paesi la Colombia è il Paese che produce meno rifiuti urbani, con 243 kg pro capite, mentre, sempre in Sudamerica, il sistema di smaltimento in Cile ricicla solo due chili per abitante. Nessun altro Paese ricicla meno: 417 kg di rifiuti pro capite finiscono in discarica e vengono smaltiti in modo particolarmente dannoso per l'ambiente. Tornando in Europa, la gestione dei rifiuti in Islanda è quella che è, peggiorata rispetto all'ultimo Global Waste Index. Secondo i dati, la produzione di rifiuti in Islanda è aumentata del 7% dal 2019 e il 68% in meno di rifiuti viene riciclato.

Incenerimento contro discarica

Da un punto di vista ambientale, l'incenerimento dei rifiuti è preferibile alla discarica. Tuttavia, solo 17 dei 38 Paesi del rapporto smaltiscono più rifiuti con l'incenerimento che con la discarica. Si tratta di Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Corea del Sud, Svezia, Svizzera e Regno Unito. La Svizzera è l'unico Paese a non inviare alcun rifiuto in discarica. Gli svizzeri producono 706 kg di rifiuti pro capite, di cui 333 kg vengono inceneriti e 210 kg riciclati.