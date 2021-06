Lo ha proposto il Comitato del Sindacato del Patto parasociale tra soci pubblici. Prende il posto di Massimiliano Bianco

Gianni Vittorio Armani è il nuovo amministratore delegato di Iren. Lo si apprende da una nota. Il “Comitato del Sindacato” – composto da Marco Bucci, Sindaco di Genova, Chiara Appendino, Sindaco di Torino e Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia – lo ha unanimemente designato.



Le condizioni

A seguito della nomina ad Amministratore Delegato e Direttore Generale, Armani sarà l’ amministratore esecutivo (non indipendente). Il Consiglio di Amministrazione ha approvato inoltre le condizioni economico-contrattuali dell’instaurando nuovo rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato. Armani percepirà 400mila euro più una retribuzione incentivante aggiuntiva, per il solo anno 2021, pari al 35% della Retribuzione Annua Lorda in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dal vigente piano di incentivazione a lungo termine 2019-2021.



Il commiato di Bianco

Armani prende il posto di Massimiliano Bianco, che ha così commentato: “L’esperienza che ho vissuto in questi anni alla guida di Iren è stata fonte di grande crescita professionale e umana. Ringrazio sentitamente tutti gli azionisti che mi hanno sempre dato piena fiducia e sostegno. Ho lavorato proficuamente con i vari Consigli di Amministrazione che si sono succeduti e con tanti colleghi, raggiungendo importanti obiettivi a cui, mi auguro, se ne aggiungeranno altri ancor più ambiziosi e sfidanti per il Gruppo che ho avuto l’onore e il privilegio di guidare in questi anni”.