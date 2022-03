L’azienda si occupa di rilevazioni estremamente sensibili, come le misurazioni ambientali sulla concentrazione di inquinanti atmosferici pericolosi

Italgas acquisisce una partecipazione di minoranza del capitale di Picarro, startup tecnologica americana specializzata nella sensoristica applicata al monitoraggio delle reti di distribuzione del gas.

Cosa fa Picarro

Più in generale, il gruppo si occupa dello sviluppo delle tecnologie destinate a settori caratterizzati dalla necessità di rilevazioni estremamente sensibili, come le misurazioni ambientali sulla concentrazione di inquinanti atmosferici pericolosi (Hazardous Air Pollutants) e l’individuazione di impurità negli ambienti dedicati alla produzione di semiconduttori. L’investimento è di 15 milioni di dollari ed è accompagnato dall’entrata di Paolo Gallo, ceo di Italgas, nel Consiglio di Amministrazione di Picarro.



Gli obiettivi strategici di Italgas

La presenza nell’azionariato di Picarro come unico partner industriale (gli altri soci sono i fondatori e fondi di venture capital), si legge in una nota, permetterà a Italgas di contribuire all’ulteriore sviluppo della soluzione tecnologica per la misurazione delle emissioni fuggitive di metano, ormai al centro degli obiettivi europei per la decarbonizzazione.