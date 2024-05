Saranno operatori della Municipalizzata ASM pagati con gli straordinari e segnaleranno le irregolarità alla polizia locale per le sanzioni

A Merano li hanno chiamati "Waste watcher" ed è la risposta comunale al fenomeno, sicuramente non solo locale, dell’abbandono selvaggio del sacchetto dell’immondizia. Il progetto – leggiamo su Alto Adige - è dell’utility ASM con accanto sindaco e vicesindaco Dario Dal Medico e Katharina Zeller, che è anche assessora all'ambiente.



Cosa faranno

Il primo obiettivo per queste guardie ecologiche è quello di sensibilizzare la popolazione informando i cittadini più o meno distratti. Il passaggio successivo sarà poi arrivare a comminare una multa, quando sarà necessario: ma per farlo dovranno avvalersi della polizia locale. Gireranno per lo più in coppia, in abiti civili o in divisa, per le strade e le piazze della città. "Prendendo esempio dalla città di Vienna, dove sono già una realtà operativa, il Comune si appresta a introdurre la figura dei Waste Watcher - precisa Zeller -, in sostanza un team di controllori incaricati di vegliare sul rispetto delle norme poste a tutela dell'igiene pubblica e del decoro dei luoghi pubblici".



Pagati con straordinari

Oltre una decina di anni fa, una task force composta da personale che aveva prestato servizio nelle forze dell'ordine aveva avuto il compito di sorvegliare le zone di maggiore concentrazione di smaltimenti illegali delle immondizie. La squadra venne smantellata perché non avrebbe avuto le carte in regola sul piano giuridico. Anni dopo, Comune e Municipalizzata ci riprovano. "Le persone addette a questo servizio, che in una prima fase del progetto verranno individuate all'interno del personale di Asm, dovranno frequentare un corso di formazione, curato dalla Polizia locale, in materia giuridica e nella gestione di situazioni conflittuali". Saranno sostanzialmente volontari della inhouse comunale che verranno retribuiti con straordinari.