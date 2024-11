Una partnership con l’obiettivo di potenziare le funzionalità smart city di Milano, a partire dall’offerta del 5G attraverso l’installazione di small cell a un bacino potenziale di mille pali della luce. Si comincerà con Duomo, Brera, Garibaldi-Repubblica, Parco Lambro-Cimiano

Inwit, digital infrastructure company italiana, e A2A, attraverso la controllata A2A Smart City, hanno avviato una partnership con l’obiettivo di potenziare le funzionalità smart city di Milano, a partire dall’offerta del 5G attraverso l’installazione di small cell. L’obiettivo della collaborazione tra Inwit e A2A, che prevede di estendere l’installazione delle small cell a un bacino potenziale di 1mila pali della luce nel capoluogo lombardo nei prossimi anni, è contribuire a rendere Milano una città più “smart”, rispondendo alla crescita prevista per il traffico su rete 5G e all'esigenza di maggiore densità delle reti mobili di tutti gli operatori o specifiche esigenze di copertura. L’accordo siglato tra Inwit e A2A Smart City ha già visto l’installazione di una prima tranche di small cell in diverse zone centrali di Milano (Duomo, Brera, Garibaldi-Repubblica, Parco Lambro-Cimiano).



Una rete 5G più densa e capillare

L’accordo tra INWIT e A2A fornisce una risposta concreta alla crescente esigenza di connettività della città di Milano. Le small cell, installate sui pali dell’illuminazione pubblica, rafforzano la rete esistente e permettono di integrare la copertura offerta dalle torri di telecomunicazione multi-operatore, già presenti in oltre 600 siti nel capoluogo lombardo. Le micro-antenne di INWIT sono infatti già operative in numerosi punti strategici della città, come la nuova linea metropolitana M4, le principali strutture ospedaliere, Fiera Milano, le torri di City Life e il centro commerciale Merlata Bloom.

La collaborazione tra INWIT e A2A consente di sfruttare al meglio le infrastrutture già presenti, come i pali dell’illuminazione pubblica, che diventano nodi intelligenti di una rete di trasmissione di ultima generazione. L’intervento di A2A Smart City, con la sua rete in fibra ottica estesa e una dotazione di oltre 4.000 telecamere per la sicurezza cittadina, integra l’offerta di INWIT, creando una piattaforma multi-operatore efficiente e sostenibile. Cesare Sironi, Amministratore Delegato di A2A Smart City, ha commentato:

“Come A2A Smart City lavoriamo per ottimizzare ogni aspetto dell’ecosistema urbano, rendendo le città intelligenti, sostenibili e pronte a rispondere alle sfide del futuro. L’installazione delle small cell 5G sui pali dell’illuminazione pubblica è un esempio concreto di integrazione efficace tra tecnologia e infrastrutture esistenti e, con questo progetto, la città di Milano viene proiettata verso una nuova era digitale, diventando un modello di smart city in Europa. Questa iniziativa riflette l’impegno di A2A nel creare soluzioni sostenibili e ad alto impatto sociale, progettate per soddisfare le esigenze di cittadini e imprese e per accompagnare Milano verso una crescita tecnologica accessibile e competitiva”.