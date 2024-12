È stata protavoce del Comune di Milano e ha lavorato in alcune delle più grandi aziende italiane. Dal 2023 è nel cda di Acea di cui Suez ha una quota del 23%

Suez, leader mondiale nelle soluzioni per l'economia circolare nei settori dell'acqua e dei rifiuti, ha nominato Patrizia Rutigliano nuova ceo delle attività in Italia. Con una solida esperienza in settori strategici e una profonda conoscenza del mercato italiano, guiderà l'azienda in Italia verso una nuova fase di crescita sostenibile e innovativa.

Il curriculum

La carriera di Rutigliano è iniziata nel giornalismo, per poi proseguire nella pubblica amministrazione come portavoce del Comune di Milano. Dal 2001 al 2009 ha ricoperto incarichi di in Fastweb e Autogrill, gestendo lo sviluppo di nuove opportunità di business e affiancando operazioni di m&a in italia, Europa, Regno Unito, Asia e Medioriente. Nel 2009 è entrata in Snam come vicepresidente esecutiva per institutional affairs, esg & sustainability, communication & marketing, dov’è rimasta fino al 2022. Dal 2023 ha portato la sua esperienza nel consiglio d’amministrazione di Acea, di cui Suez detiene una partecipazione del 23%, e ricopre tuttora il ruolo di consigliere indipendente di Poste Italiane. Patrizia Rutigliano sarà responsabile sia per le attività idriche sia di gestione dei rifiuti di Suez in Italia. La sua azione si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni innovative per ottimizzare la gestione dell'acqua e dei rifiuti, promuovendo iniziative di economia circolare e cooperando attivamente anche con istituzioni istituzionali e comunità locali.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida - ha detto Patrizia Rutigliano. - Suez in Italia può giocare un ruolo chiave nella transizione verso un'economia circolare, applicando le soluzioni e le tecnologie innovative che il gruppo ha sviluppato in oltre 40 paesi per affrontare i cambiamenti climatici e la scarsità di risorse".