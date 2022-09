L’operazione rafforza il posizionamento di Estra nella filiera del ciclo integrato dei rifiuti. L’acquisizione apre la strada a sinergie proficue nell’ottica dell’ulteriore sviluppo dell’economia circolare

La multiutility Estra ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Ecocentro Toscana, società attiva nel trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi. Ecocentro Toscana S.r.l. è titolare di un impianto situato a Montemurlo, in provincia di Prato, specializzato nel trattamento e recupero di rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia delle acque di scarico e da dissabbiamento.

L’operazione

L’operazione consolida il posizionamento del Gruppo nelle diverse fasi della filiera del ciclo integrato dei rifiuti. L’acquisizione riveste, inoltre, un’importanza di primo piano alla luce del particolare servizio fornito ai territori, che vede l’impianto distinguersi per l’elevato grado di specializzazione e l’esclusività delle tecnologie impiegate: in tutta Italia, sono infatti attivi in totale soltanto 17 impianti dedicati al trattamento delle terre di spazzamento. “Il perfezionamento dell’acquisizione di Ecocentro Toscana S.r.l. conferma la centralità degli obiettivi di sostenibilità e di economia circolare perseguiti dal nostro Gruppo - ha dichiarato Paolo Abati, Direttore Generale di Estra S.p.A. – . L’operazione - ha aggiunto - rafforza il nostro posizionamento nella gestione dei rifiuti e fa seguito alle precedenti acquisizioni di Ecolat S.r.l., Ecos S.r.l. e da ultima di Bisenzio Ambiente S.r.l. L’acquisizione apre inoltre la strada a sinergie proficue con Ecos S.r.l. nell’ottica dell’ulteriore sviluppo dell’economia circolare.”