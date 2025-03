L’operazione allarga ulteriormente l’offerta di servizi di recupero e trattamento rifiuti alle imprese in una delle aree più dinamiche del Paese. Firmato l’accordo vincolante con Ambiente Energia di Schio (Vicenza), controllata dal gruppo Marzotto

Il gruppo Hera cresce ancora a Nordest e dal gruppo Marzotto acquisisce Ambiente Energia, società attiva nel trattamento dei rifiuti liquidi industriali attraverso l’impianto di Schio (Vicenza). È stato firmato l’accordo vincolante per l’acquisto del 100% di Ambiente Energia fra Herambiente Servizi Industriali (controllata Herambiente, a sua volta parte del gruppo Hera) e Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli. Il closing dell’acquisizione avverrà entro giugno dopo il via libera dell’Antitrust. L’operazione, si inserisce nella strategia di crescita del gruppo Hera nell’area ambiente definito dal piano industriale al 2028, che vede nelle integrazioni verticali un’importante leva per l’allargamento e la diversificazione della base impiantistica, con impatti positivi su profittabilità e quote di mercato. In particolare, Ambiente Energia estenderà l’offerta di global waste management di Herambiente Servizi Industriali in una delle aree più produttive e dinamiche, dove il gruppo Hera è già radicato con le controllate Vallortigara a Torrebelvicino e Marano Vicentino (Vicenza), Aliplast a Ospedaletto d’Istrana (Treviso) e Recycla a Resana (Treviso) e Maniago (Pordenone).



L’impianto

L’impianto Ambiente Energia, con una capacità annua di oltre 120mila tonnellate può trattare numerose tipologie di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi come, ad esempio, acque di verniciatura e lavaggio, acidi e basi, acque da trattamenti chimico-fisici. È un servizio orientato ai distretti industriali veneti, fra cui tessile, conciario, metalmeccanico e occhialeria. Il depuratore, che dopo i trattamenti restituisce l’acqua, dispone di 41 serbatoi di stoccaggio, una linea di trattamento reflui (sia chimico-fisica che biologica) e una linea di trattamento fanghi.

Questa capacità consentirà una maggiore flessibilità e capienza nella costruzione dei progetti di gestione e recupero rifiuti proposti da Herambiente Servizi Industriali alle aziende.



Il commento di Ramonda

“L’acquisizione di Ambiente Energia riveste un valore strategico”, spiega Andrea Ramonda, amministratore delegato Herambiente. “Allarga, infatti, ulteriormente la base clienti nei servizi ambientali, con ricadute positive sulle opportunità di cross-selling, che beneficeranno anche delle sinergie con la vicina Vallortigara”.