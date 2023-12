Il vicepresidente del Consiglio ha spiegato che i fondi arriveranno dall’ultima revisione degli stanziamenti del PNRR e dalla rimodulazione di voci di bilancio

Il settore idrico in Italia riceverà 1,5 miliardi di euro in più. L’annuncio arriva dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenuto a Brescia ad un convegno dedicato all’acqua e promosso da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche).

Da dove arriveranno i fondi

Collegato da Roma, il vicepresidente del Consiglio ha spiegato che dall’ultima revisione degli stanziamenti del PNRR e dalla rimodulazione di voci di bilancio proprie del Ministero sono stati destinati al settore 1,5 miliardi aggiuntivi, oltre ai 4 già previsti. Salvini ha inoltre condiviso i principi del Patto per l’acqua sottoscritto da 44 imprese aderenti a Utilitalia, dicendosi disponibile in tempi brevi a un incontro con gli operatori industriali del settore per approfondire i temi e le proposte in esso contenuti, dal superamento delle gestioni in economia al rafforzamento delle capacità gestionali, dalla facilitazione dei processi di aggregazione alla necessità di un approccio integrato. Tra gli interventi dell’incontro anche quelli dei presidenti di Acque Bresciane, Patrizia Belli e di A2A, Roberto Tasca, secondo i quali sono necessari forti investimenti che potrebbero risolversi anche con interventi sulle tariffe delle forniture dell’acqua.