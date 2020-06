Sospesa la delibera del comune di Seregno che autorizzava la fusione tra le sue utility lombarde; necessario un approfondimento, se ne riparla il 24 giugno

Stop all’operazione di fusione tra A2A e AEB. Il Tar Lombardia ha infatti accolto la richiesta proveniente dal M5S di azione cautelare per l'operazione societaria tra A2A e AEB deliberata in Consiglio comunale. Il TAR ha ritenuto sufficienti i presupposti per sospendere la delibera del comune di Seregno che ha dato il via all'operazione. Secondo l'ordinanza del tribunale amministrativo in ragione dell’immediata esecutività della delibera oggetto di impugnazione, la controversia necessita un approfondimento in sede giudiziale da parte del collegio e si è quindi reso necessario sospendere provvisoriamente l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Il 24 giugno ci sarà la prima udienza alla presenza delle parti.



"La nostra - afferma il capogruppo M5S in Regione, Marco Fumagalli - è un'azione legale contro i poteri forti e l'arroganza della finanza e l'ignavia della politica brianzola che, come al solito, subisce decisioni altrui senza pensare a diverse proposte che potrebbero giungere da una gara ad evidenza pubblica, ma soprattutto dal confronto con il territorio. Le sedute di consiglio comunali sono state delle mere ratifiche di decisioni altrui senza compensare la gravità della situazione, invece ampiamente accolta e dedotta dal Tar". "Ora - conclude - sono fiducioso che il Tar sospenda tutto anche nell'udienza di fine mese e che la politica brianzola riprenda in mano il tema dei servizi pubblici locali a partire da una grande realtà pubblica dei rifiuti che con Gelsia e CEM gestisce anche i rifiuti di Monza".



Il sindaco di Seregno Alberto Rossi, invece, non si scompone di fronte alla novità: "Siamo assolutamente convinti del percorso, della bontà e della legittimità dell’operazione, suffragata tra l’altro da autorevoli pareri. Il ricorso appare una opposizione politica strumentale".